Papież Leon XIV w pierwszą zagraniczną podróż wyruszy 27 listopada. Do 2 grudnia Ojciec Święty będzie wizytował Turcję oraz Liban. Okazją do odwiedzenia tych krajów jest przypadająca w tym roku 1700. rocznica Soboru Nicejskiego.

Papież poleci do Turcji. Program pielgrzymki

Pielgrzymka rozpocznie się w stolicy Turcji, Ankarze. Po powitaniu na lotnisku papież odwiedzi Mauzoleum Atatürka , gdzie pochowany jest założyciel i pierwszy prezydent Republiki Turcji, Mustafa Kemal Atatürk.

Na ten dzień zaplanowane jest także spotkanie Leona XIV z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoğanem, przedstawicielami władz i korpusem dyplomatycznym.

Następnie Ojciec Święty poleci do Stambułu. Tam - drugiego dnia wizyty - spotka się z biskupami, duchowieństwem i osobami konsekrowanymi. Na ten dzień zaplanowano udział papieża w nabożeństwie w katedrze Ducha Świętego oraz spotkanie z biskupami w Delegaturze Apostolskiej.

Leon XIV uda się także do İzniku, czyli starożytnej Nicei. To właśnie tam odbył się w 325 r. odbył się Sobór Nicejski. Podczas soboru ustalono m.in. treść wyznania wiary, a także zasady ustalania terminu Wielkanocy.

W ruinach dawnej Bazyliki św. Neofity odbędzie się ekumeniczna modlitwa.

Dzień później Ojciec Święty spotka się z Patriarchą Konstantynopola Bartłomiejem I, z którym podpisze wspólną deklarację. Następnie papież spotka się z wiernymi na stadionie Volkswagen Arena w Istambule, gdzie odprawi mszę świętą.

Na zakończenie wizyty w Turci papież odwiedzi katedrę ormiańską oraz weźmie udział w Boskiej Liturgii w prawosławnej katedrze św. Jerzego.

30 listopada popołudniu Leon XIV odleci do stolicy Libanu, Bejrutu.

Papież w Libanie. Leon XIV pomodli się w porcie

Po przylocie do Bejrutu i powitaniu na lotnisku Ojciec Święty spotka się z libańskimi władzami.

Następny dzień papież rozpocznie od modlitwy przy grobie św. Charbela w klasztorze św. Marouna w Annayi. Później w narodowym sanktuarium maryjnym w Harissie zaplanowano spotkanie Leona XIV z biskupami, duchowieństwem i osobami konsekrowanymi.

1 grudnia papież weźmie też udział w spotkaniu międzyreligijnym na Placu Męczenników oraz spotkaniu z młodzieżą na placu przed siedzibą patriarchatu maronickiego w Bkerké.

Ostatniego dnia pielgrzymki Ojciec Święty spotka się z personelem szpitala De la Croix.

Następnie będzie modlił się w ciszy w miejscu tragicznego wybuchu w bejruckim porcie w 2020 r. Wówczas eksplodowało tam 2750 ton azotanu amonu (saletry amonowej), w wyniku czego zginęło ponad 190 osób, rannych zostało 6500 ludzi, a tysiące budynków zostały uszkodzone bądź zniszczone.

Na zakończenie pielgrzymki papież będzie przewodniczył mszy świętej na wybrzeżu Beirut Waterfront.

Powrót papieża do Watykanu zaplanowano w godzinach popołudniowych.

