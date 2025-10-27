Oświadczenie majątkowe Karola Nawrockiego zostało złożone 4 sierpnia, czyli dwa dni przed zaprzysiężeniem na prezydenta. Dokument przekazany do pierwszej prezes Sądu Najwyższego do tej pory pozostawał niejawny z uwagi na brak zgody na jego upublicznienie ze strony samego zainteresowanego.

- Zaskoczę pana, panie redaktorze, i wszystkich telewidzów. Pan prezydent chce ujawnić swoje oświadczenie majątkowe. Pan prezydent skieruje pismo do I Prezes SN, w którym wyrazi zgodę na upublicznienie swojego oświadczenia majątkowego - mówił rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz w programie "Gościa Wydarzeń" z 17 października.

Majątek prezydenta ujawniony. Oszczędności i mieszkania Karola Nawrockiego

Majątek prezydenta tworzą m.in. dwa mieszkania. W 58-metrowym lokalu posiada 50 proc. udziałów, a na co dzień mieszka w nim jego matka. Natomiast drugie mieszkanie, o powierzchni 57 metrów, należy do Karola Nawrockiego i jego żony.

W dokumencie nie ma już lokalu, w którym mieszkał Jerzy Ż. W czasie kampanii wyborczej Onet ujawnił, że mężczyzna zgodził się przekazać mieszkanie Nawrockim w zamian za opiekę. Finalnie jednak okazało się, że przebywa on w domu opieki.

Oświadczenie majątkowe Karola Nawrockiego ujawnia zgromadzone oszczędności i posiadane nieruchomości

Po zmianach w księgach wieczystych mieszkanie trafiło pod dyspozycję Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Gdyni. Do d

Z opublikowanego przez dziennik oświadczenia majątkowego prezydenta wynika, że zgromadził on 130 tys. zł w walucie polskiej. Nie posiada środków w obcej walucie ani papierów wartościowych.

Wpływy z "800 plus" i kredyt hipoteczny Karola Nawrockiego

Prezydent wykazał także inne dodatkowe dane o stanie majątkowym, czyli wpływy z programu "Rodzina 800 plus". Ich wartość wyniosła 11 tys. 200 zł.

Karol Nawrocki ma również zaciągnięty kredyt hipoteczny. W rubryce dotyczącej "zobowiązań pieniężnych o wartości powyżej 10 tys. zł" wpisał kwotę 199 tys. 981 zł.

Oświadczenie o stanie majątku prezydenta składane jest co roku i według stanu na dzień 31 grudnia. O pojawieniu się dokumentu na stronie Sądu Najwyższego jako pierwszy poinformował "Fakt".

