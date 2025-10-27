Na ich dom spadła rakieta. Mieszkańcy Wyryk wciąż czekają na odbudowę

W nocy z 9 na 10 września doszło do bezprecedensowego naruszenia przestrzeni powietrznej Polski przez rosyjskie drony. Część z nich polskie wojsko oraz sojusznicy zestrzelili rakietami.

Jedna z nich spadła na dom w Wyrykach. Właściciele - państwo Wesołowscy - musieli wyprowadzić się z uszkodzonego budynku.

Na ich dom spadła rakieta. "Pan nie pyta, co się czuje..."

- Pan nie pyta, co się czuje... - mówi w rozmowie z "Wydarzeniami" Alicja Wesołowska. - Nie lubię tu przychodzić, bo to wszystko wraca - dodaje.

Państwo Wesołowscy mieli mieszkać na parterze, ale ściany coraz bardziej pękają, z sufitu kapie, jest wilgoć.

- Skoro się przyznali, że to był błąd pilota, sprzętów, czy czyjś, to według mnie wojsko powinno było natychmiast ruszyć z odbudowaniem - mówi Tomasz Wesołowski.

Cały czas trwają jednak procedury administracyjne.



Na początek biegły musi ocenić, czy dom trzeba zburzyć. Potrzebne jest też pozwolenie na budowę. Bez tej biurokracji doszłoby do samowoli budowalnej.

- Na tym incydencie się uczymy i zmiany na pewno będą potrzebne. Ta sytuacja pokaże, jak wybrnąć z tej nieszczęśliwej - szczególnie dla poszkodowanych - sytuacji - mówi wójt Wyryk Bernard Błaszczuk, który pomaga mieszkańcom w procedurach.

Dom w Wyrykach zniszczony. "Odjechały kamery, rząd odjechał, dziękuję..."

MON we wrześniu zapewniło, że dom zostanie odbudowany na koszt Państwa. - Trwa proces wybierania nowego domu, nowe projektu, to wszystko jest w konsultacji z rodziną i będziemy ze wszystkich sił pomagać - mówił wówczas wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Gmina zapewniła mieszkanie zastępcze, ale Wesołowscy tęsknią za swoim. - Odjechały kamery, rząd odjechał, dziękuję... - mówi Tomasz Wesołowski, który przyznaje, że ma trochę żalu do rządzących.



W zeszłym tygodniu Sejmik Województwa Lubelskiego przekazał 70 tys. zł Wesołowskim. To pieniądze między innymi na dokumentację kosztorysową.

- Pamiętajmy, że nieszczęście ludzkie trzeba likwidować tu i teraz, a nie poprzez siermiężną, biurokratyczną procedurę - mówi Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.

