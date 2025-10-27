"Monachium wyraźnie zagłosowało na tak" - ogłosił w niedzielę wieczorem burmistrz miasta Dieter Reiter, dziękując mieszkańcom za wysokie zaangażowanie i podkreślając, że miasto prowadzi "politykę dla większości".

W głosowaniu wzięło udział niemal 460 tysięcy osób, co czyni to referendum jednym z najaktywniejszych w historii miasta. Poprzedni rekord padł w 2001 roku przy decyzji o budowie stadionu Allianz Arena we Fröttmaning. Tym razem we wszystkich dzielnicach miasta większość mieszkańców opowiedziała się za kandydaturą olimpijską - nigdzie poparcie nie spadło poniżej 60 procent.

Referendum w Monachium. Miasto może być gospodarzem kolejnych igrzysk

Premier Bawarii Markus Söder (CSU) określił wynik referendum jako "bardzo silny sygnał" i zapowiedział rozpoczęcie przygotowań do oficjalnej kandydatury.



- Teraz startujemy. Teraz zaostrzamy ostrze - powiedział Söder podczas spotkania ze zwolennikami igrzysk, dodając, że Monachium jest "najbardziej utytułowanym niemieckim miastem sportowym" i ma realne szanse na sukces.

Ostateczna decyzja, czy igrzyska rzeczywiście powrócą do Monachium po ponad 50 latach od edycji w 1972 roku, zapadnie jednak dopiero jesienią 2026 roku. Wtedy to Niemiecka Konfederacja Sportów Olimpijskich (DOSB) wybierze miasto, które oficjalnie zgłosi się do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl) z propozycją organizacji igrzysk.

W grze oprócz Monachium pozostają także Berlin, Hamburg i Zagłębie Ruhry. Burmistrz Reiter uważa jednak, że wynik referendum daje Monachium mocną pozycję. - Nie musimy obawiać się konkurencji - stwierdził.

"Starcie Dawida z Goliatem". Przeciwnicy igrzysk w Monachium rozczarowani

Choć wynik był jednoznaczny, przeciwnicy igrzysk nie kryją rozczarowania. W Domu Greckim na Westendzie, gdzie zebrali się aktywiści ruchów antyolimpijskich, atmosfera była pełna goryczy.

Ludwig Hartmann, polityk Zielonych i wiceprzewodniczący landtagu, przyznał, że walka była "jak starcie Dawida z Goliatem" przeciwko silnie finansowanej kampanii miejskiej.



- Wynik pokazuje, że większość mieszkańców chce kandydować. To demokratyczna decyzja, którą szanujemy - powiedział Hartmann. Dodał jednak, że nadal aktualna pozostaje krytyka związana z kosztami, zrównoważonym rozwojem i przejrzystością projektu. - Będziemy uważnie monitorować, czy obietnice zostaną dotrzymane, a projekt będzie sprawiedliwy i zrównoważony dla wszystkich - zastrzegł.

