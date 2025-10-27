Po raz ostatni, litewskie lotnisko zostało zamknięte w niedzielę wieczorem, gdy w przestrzeni powietrznej zauważono balony meteorologiczne lecące z Białorusi. Do podobnych sytuacji doszło także w minionym tygodniu we wtorek, piątek i w sobotę. Wcześniej do takiego incydentu doszło też 5 października.

Litwa zamknie granicę? Reakcja na białoruskie balony

"Prezydent postrzega incydenty z ostatnich dni i zakłócenia w funkcjonowaniu lotnisk jako hybrydowy atak na Litwę, który wymaga reakcji zarówno symetrycznej, jak i asymetrycznej" – przekazała w opublikowanym w niedzielę oświadczeniu administracja prezydenta Litwy Gitanasa Nausedy.

Reakcja na naruszenia przestrzeni powietrznej, odbierane jako białoruskie prowokacje wobec kraju NATO, zostanie przez Litwę wybrana w najbliższych dniach. We wtorek ma się odbyć zwołane przez prezydenta Nausedę międzyresortowe spotkanie w celu umówienia działań litewskiego państwa.

"Wśród rozważanych opcji jest trwałe zamknięcie granicy z Białorusią i ograniczenia w tranzycie do Kaliningradu" – poinformowano w oświadczeniu.

Zgrzyt na linii Wilno-Mińsk. Ogromne korki na granicy

Lotnisko w Wilnie było zamknięte przez kilka godzin po incydencie, który zauważono o godzinie 21:42 w niedzielę (20:42 czasu polskiego). Granica z Białorusią jest tymczasowo zamknięta, do czasu decyzji Komisji Bezpieczeństwa Narodowego Litwy, która zostanie wydana dziś.

Według państwowej białoruskiej agencji prasowej Belta, na granicy litewsko-białoruskiej czeka ponad półtora tysiąca ciężarówek i kilkaset samochodów osobowych.

Zdaniem litewskich władz, balony z helem są wysyłane przez białoruskich przemytników z papierosową kontrabandą, ale winę za tę sytuację ponosi także białoruski przywódca Aleksandr Łukaszenka. Bliski sojusznik Władimira Putina nie podejmuje żadnych działań, aby przeciwdziałać tym sytuacjom, uznawanych za prowokację i testowanie systemów obronnych kraju należącego do NATO.

