Kto może się ubrać na biało na wizytę u papieża? Przywilej dla siedmiu kobiet na świecie
Papież przyjął w poniedziałek na audiencji m.in. premiera Węgier Viktora Orbana oraz króla Belgii Filipa I. Podczas spotkania towarzyszyły im małżonki. Uwagę zwracają ich stroje - żona węgierskiego polityka - Anikó Lévai - ubrała się tradycyjnie na czarno, z kolei królowa Matylda pojawiła się w bieli. Monarchini jest jedną z siedmiu kobiet na świecie, której przysługuje ten przywilej.
Stolica Apostolska nie narzuca koloru stroju, w jakim powinny pojawić się kobiety na spotkaniu z papieżem, ale sugeruje to protokół dyplomatyczny.
Audiencje u papieża. Komu przysługuje tzw. przywilej bieli?
Według tradycji - by oddać hołd Ojcowi Świętemu - kobiety w oficjalnych delegacjach powinny ubrać się w długą, czarną suknię z wysokim kołnierzem, długimi rękawami i czarnym nakryciem głowy.
Od tej reguły jest jednak wyjątek - tzw. przywilej bieli. Przysługuje on wybranym katolickim królowym i księżniczkom.
Obecnie przywilej ten posiada siedem kobiet na świecie: królowa Hiszpanii Zofia, królowa Hiszpanii Letycja, wielka księżna Luksemburga Maria Teresa, księżna Monako Charlene, księżna Neapolu Marina, królowe Belgów Paola oraz wspominana królowa Matylda.
Inauguracja pontyfikatu Leona XIV
Z "przywileju bieli" monarchinie skorzystały podczas inauguracji pontyfikatu papieża Leona XIV, która odbyła się 18 maja.
Wśród 150 delegacji zagranicznych obecne były cztery kobiety ubrane w białe suknie: królowa Hiszpanii Letycja, królowa Belgii Matylda, wielka księżna Maria Teresa z Luksemburga oraz księżna Charlene z Monako.
