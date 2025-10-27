Stolica Apostolska nie narzuca koloru stroju, w jakim powinny pojawić się kobiety na spotkaniu z papieżem, ale sugeruje to protokół dyplomatyczny.

Audiencje u papieża. Komu przysługuje tzw. przywilej bieli?

Według tradycji - by oddać hołd Ojcowi Świętemu - kobiety w oficjalnych delegacjach powinny ubrać się w długą, czarną suknię z wysokim kołnierzem, długimi rękawami i czarnym nakryciem głowy.

Od tej reguły jest jednak wyjątek - tzw. przywilej bieli. Przysługuje on wybranym katolickim królowym i księżniczkom.

Obecnie przywilej ten posiada siedem kobiet na świecie: królowa Hiszpanii Zofia, królowa Hiszpanii Letycja, wielka księżna Luksemburga Maria Teresa, księżna Monako Charlene, księżna Neapolu Marina, królowe Belgów Paola oraz wspominana królowa Matylda.

Inauguracja pontyfikatu Leona XIV

Z "przywileju bieli" monarchinie skorzystały podczas inauguracji pontyfikatu papieża Leona XIV, która odbyła się 18 maja.

Wśród 150 delegacji zagranicznych obecne były cztery kobiety ubrane w białe suknie: królowa Hiszpanii Letycja, królowa Belgii Matylda, wielka księżna Maria Teresa z Luksemburga oraz księżna Charlene z Monako.

