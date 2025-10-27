Konwencję programową PiS skrytykował m.in. jeden z liderów konfederacji Sławomir Mentzen, który stwierdził, że przedstawione podczas wydarzenia postulaty to "plan ostatecznego zrujnowania naszego państwa" oraz "program socjalistyczny".

- Ja się nawet trochę nie dziwię panu posłowi Mentzenowi, bo musi być potężnie sfrustrowany i zaniepokojony tym, że PiS jak zwykle chce przygotować na wybory bardzo konkretną propozycję programową, a nie zestaw haseł, które w dużej mierze nie są możliwe do zrealizowania, albo gdy się je zrealizuje to doprowadzi się do potężnej zapaści państwa - ocenił Jacek Sasin.

Sasin odpowiada na krytykę Mentzena. "Proponowałbym zejść na ziemię"

Zdaniem posła PiS Mentzen rzuca "kompletnie nieodpowiedzialnie" hasła, bez pokazania jakichkolwiek danych i rozwiązań. - Haseł opartych o jakieś wyobrażenia ultra liberalne, które nigdzie w świecie nie funkcjonują, w żadnym kraju, więc naprawdę proponowałbym zejść na ziemię. Jeśli szukać jakiegoś innego wytłumaczenia, niż emocjonalne, no to chyba tylko takie, że nie zrozumiał kompletnie, czym jest ten kongres programowy Prawa i Sprawiedliwości - dodał.

Sasin zaznaczył, że celem kongresu nie było przedstawienie ostatecznego programu wyborczego PiS, ponieważ na to przyjdzie czas bliżej wyborów, a jedynie zapoczątkowanie dyskusji. Jednocześnie przyznał, że sam nie jest zwolennikiem wielu z propozycji, które wówczas padały. - To była burza mózgów, tam padały różne propozycje i sformułowania, pod którymi ja też sam osobiście bym się nie podpisał i myślę, że kierownictwo partii by się pod nimi nie podpisało - podkreślił gość "Graffiti".

Jedną z propozycji PiS jest stworzenie aplikacji z użyciem sztucznej inteligencji, która miałby rozliczać przedsiębiorców i tym samym ograniczyć zbędną biurokrację. Jak skomentował w mediach społecznościowych inny polityk Konfederacji Przemysław Wipler, mogłoby to oznaczać utratę pracy dla wielu urzędników Krajowej Administracji Skarbowej.

- Jestem naprawdę rozczulony tą troską pana Wiplera o polską administrację. Ona jest nawet zbyt mała w tej chwili, jak na nasze potrzeby. Tylko jednocześnie te siły trzeba inaczej przekierować. Chcę uspokoić pracowników KAS - przede wszystkim ten system nie będzie całkowicie bezobsługowy, bo zakładamy możliwość taką, że podatnik będzie mógł zakwestionować te wyliczenia - wskazał.

Konwencja programowa PiS. Kaczyński wskazał priorytety

Podczas kongresu prezes PiS Jarosław Kaczyński wymienił trzy kryteria, zgodnie z którymi powinien zostać przygotowany nowy program partii. Po pierwsze - kryterium polityczne, czyli oddziaływanie na świadomość społeczną. Po drugie - kryterium prakseologiczne, zgodnie z którym program powinien uwzględniać związki przyczynowo-skutkowe między różnymi sferami życia. Po trzecie - kryterium generalne uwzględniające wybór wizji przyszłości Polski w kontekście międzynarodowym.

W kwestii oddziaływania na świadomość społeczną Kaczyński zwrócił uwagę na badania socjologiczne, według których Polki i Polacy największą uwagę zwracają na tematy związane z ochroną zdrowia i bezpieczeństwem.

- Jeśli chodzi o elektorat naszych przeciwników, to raczej bezpieczeństwo. Jeśli chodzi o nasz elektorat, to raczej służba zdrowia. No i wreszcie tym trzecim tematem są sprawy gospodarcze, ale widziane poprzez dochody indywidualne, jak to się mówi - przez portfel czy kieszeń zwykłego obywatela. I trzeba sobie jasno powiedzieć, że te trzy tematy muszą być w tym programie wyeksponowane. Bo (…) bardzo interesują społeczeństwo, dotyczą jego rzeczywistych interesów i w związku z tym muszą być ważne dla tych wszystkich, którzy mają ambicję przejęcia sterów państwa i mają też ambicję, jestem o tym głęboko przekonany, by tym państwem dobrze, uczciwie i we właściwym kierunku właśnie kierować - powiedział Kaczyński.

