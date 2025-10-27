Ambasador poinformował o incydencie w poniedziałek. Zamieścił on na platformie X zdjęcie budynku, w którym znajduje się Konsulat Honorowy Ukrainy w Przemyślu. Na fotografii widać, że z gmachu zniknęła ukraińska flaga, a polska pozostała na swoim miejscu.

"Fala antyukraińskiego hejtu w mediach społecznościowych przekłada się już kolejny raz w zerwanie flagi Ukraińskiej z Konsulatu Honorowego Ukrainy w Przemyślu" - napisał Wasyl Bodnar w opisie zdjęcia.

Zerwanie ukraińskiej flagi z konsulatu. Piąty przypadek w tym roku

"W tym roku to co najmniej piąty akt publicznego znieważania flagi Ukrainy w tym samym miejscu" - zaznaczył ambasador.

Ukraiński dyplomata w kolejnym wpisie zaapelował do polskich władz o natychmiastową reakcję.

"Zwracam się publicznie i drogą dyplomatyczną do Polskiej Policji i Ministerstwa Spraw Zagranicznych o podjęcia właściwych działań w celu znalezienie sprawców i postawienie ich przed wymiarem sprawiedliwości. Ustawodawstwo przewiduje nawet do roku pozbawienia wolności za znieważenie flagi państwowej" - zaapelował.

Maleje sympatia Polaków do Ukraińców. Nowy sondaż

Z badań wynika, że rośnie odsetek Polaków negatywnie oceniających pobyt w Polsce sąsiadów ze wschodu.

Ponad połowa Polaków wciąż pozytywnie ocenia obecność Ukraińców w naszym kraju, ale procent niezadowolonych jest coraz wyższy w każdym kolejnym badaniu. - wynika sondażu przeprowadzonego przez United Serveys na zlecenie Wirtualnej Polski.

W najnowszym badaniu obecność Ukraińców w Polsce za coś pozytywnego uznało 52,7 proc. ankietowanych (zdecydowanie pozytywnie - 5,5 proc., raczej pozytywnie - 47,2 proc.). To najniższy wskaźnik w trzech przeprowadzonych badaniach, na początku roku wyniósł on 55,3 proc., a pierwszym z badań 64,4 proc.

Odpowiedzi "negatywnie" udzieliło 37 proc. badanych (w styczniu 2025 - 33 proc., we wrześniu 2023 - 29,5 proc.).

Swojego zdania na ten temat nie miało 10,3 proc. osób, które wzięły udział w sondażu.

