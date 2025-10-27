Wczorajszej nocy huragan Melissa otrzymał kategorię 4 w pięciostopniowej skali Saffira-Simpsona. Oznacza to, że prędkość wiatru może przekroczyć 200 km/h, a wysokość fali powodziowej może wynosić nawet 5,5 m.

Meteorolodzy nie wykluczają, że Melissa będzie zyskiwać na sile i do momentu uderzenia w północne Karaiby będzie już huraganem najwyższej, piątej. Oznacza to prędkość wiatru powyżej 250 km/h i falę powodziową o wysokości przekraczającej 5,5 m.

Centrum huraganu minionej nocy znajdowało się ok. 200 km na południowy wschód od stolicy Jamajki, Kingston i ok. 500 km od Guantanamo na Kubie. Według meteorologów Melissa dotrze do wysp we wtorek wczesnym rankiem.

Huragan Melissa: na Karaibach może spaść nawet metr deszczu

"Melissa może przynieść do 760 mm deszczu na metr kwadratowy. Na Jamajce, Haiti i Dominikanie. W niektórych obszarach ilość deszczu może sięgnąć nawet 1010 mm na metr kwadratowy" - przekazała agencja AP.

Na Jamajce i Kubie władze podjęły decyzję o zamknięciu lotnisk, otwarte zostały schrony. Ludności zamieszkującej południową część regionu Saint Catherine na zachód od Kingston nakazano ewakuację. "Warunki pogorszą się gwałtownie" - ostrzega Jamie Rhome, zastępca dyrektora w amerykańskim Narodowym Centrum Huraganów.

Evan Thompson z jamajskiej Służby Meteorologicznej ostrzega, że powodzie z nawet kilkumetrową falą mogą dotknąć cały kraj. Zagrożenie może utrzymywać się nawet przez kilka dni, w miarę jak po dosięgnięciu lądu klasyfikacja huraganu Melissa wzrośnie do kategorii piątej.

