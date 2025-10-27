Jesień zamienia się w zimę. Front okluzji nad Polską

Polska jest w zasięgu niżu znad Skandynawii, a przez kraj przemieszcza się front okluzji. Poniedziałek i wtorek będą pochmurne. Początek tygodnia upłynie pod znakiem opadów. Oprócz ulew, spodziewane są również deszcz ze śniegiem i śnieg. W górach mogą wystąpić zawieje i zamiecie śnieżne.

Jesień zamienia się w zimę. Front okluzji nad Polską
IMGW ostrzega przed deszczem, śniegiem i burzami w całym kraju
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że Polska znajduje się pod wpływem niżu ze Skandynawii. Przez kraj przemieszcza się front okluzji, który powstaje, kiedy fronty chłodny i ciepły mieszają się. Taki układ przynosi zachmurzenie, deszcz, śnieg, a miejscami nawet burze. 

Prognoza pogody na poniedziałek. Deszcz, śnieg i deszcz ze śniegiem

W poniedziałek w całym kraju zachmurzenie duże, przejaśnienia i rozpogodzenia możliwe na południowym wschodzie kraju. Przyda się parasol - możliwe są przelotne opady deszczu. Na obszarach podgórskich spaść może lokalnie także deszcz ze śniegiem.

 

Temperatura maksymalna od 6 st. C do 10 st. C, tylko na obszarach podgórskich Karpat około 4 st. C. 

 

W górach spadnie śnieg. W wysokich partiach przyrost pokrywy śnieżnej spodziewany jest o 5-7 cm. Wysoko w Sudetach wiatr powieje w porywach do 100 km/h, w Karpatach do 85 km/h. Silne podmuchy mogą powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

 

ZOBACZ: Czujesz mrowienie i łaskotanie w stopach? Organizm daje poważny sygnał

 

W górnych partiach Karkonoszy pada mokry śnieg, jest ślisko, temperatura odczuwalna dochodzi do - 10 st. C. Widoczność z powodu mgły jest niewielka. Tworzą się zaspy. Ratownicy odradzają wędrówki.

 

Noc z poniedziałku na wtorek upłynie pod znakiem przelotnych opadów deszczu, deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze kraju od 3 st. C do 6 st. C, na zachodzie i wybrzeżu około 7 st. C; chłodniej jedynie na obszarach podgórskich Karpat, około 1 st. C. 

Prognoza pogody na wtorek. Pochmurnie i deszczowo, w górach zamiecie śnieżne

Wtorek zapowiada się pochmurnie z przelotnymi opadami deszczu, na  obszarach podgórskich także deszczu ze śniegiem, a w górach deszczu ze śniegiem i śniegu.

 

Temperatura maksymalna od 6 st. C do 10 st. C.

 

ZOBACZ: Karaiby szykują się na najgorsze. Nadciąga huragan Melissa

 

Wiatr umiarkowany i dość silny, na wschodzie porywisty, na pozostałym obszarze kraju w porywach do 65 km/h, zachodni i południowo-zachodni. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 100 km/h, w Karpatach do 90 km/h, może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

 

