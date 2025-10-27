Mają problem z niedźwiedziami. Rozważana jest interwencja wojska

Świat Paweł Sekmistrz / polsatnews.pl

Administracja japońskiej prefektury Akita planuje złożyć wniosek o pomoc wojska w walce z niedźwiedziami. "Sytuacja wykracza poza to, z czym mogą sobie poradzić władze miejskie" - przekonuje lokalny gubernator. Tylko od kwietnia w wyniku ataku niedźwiedzi zginęło w kraju 10 osób.

Eugene Hoshiko/AP
Japonia mierzy się z atakami niedźwiedzi
Gubernator Akity Kenta Suzuki poinformował w niedzielę w swoich mediach społecznościowych, że we wtorek uda się do Ministerstwa Obrony w Tokio, celem złożenia wniosku o ochronę prefektury przez oddziały wojskowe Sił Samoobrony.

 

Przyczyną są niedźwiedzie, które atakują osady, niejednokrotnie doprowadzając do śmierci mieszkańców. W ubiegły piątek jeden z drapieżników pojawił się w wiosce Higashinaruse. Zginęła jedna osoba.

Ataki niedźwiedzi w Japonii. Samorząd apeluje o wsparcie wojska

"Sytuacja wykracza poza to, z czym mogą sobie poradzić władze prefekturalne i miejskie" - żalił się w sieci gubernator Akity. 

 

Jak dodał, sprawa może być skomplikowana, ponieważ nie ma jasnych przepisów i regulacji, które jasno określałyby, że Siły Samoobrony mogą zostać oddelegowane do walki z niedźwiedziami.

 

Główny sekretarz gabinetu Japonii Kihara Minoru wskazywał jednak podczas poniedziałkowej konferencji, że w przeszłości Ministerstwo Obrony i Siły Samoobrony współpracowały w ramach radzenia sobie ze szkodnikami lub dzikimi zwierzętami na żądanie lokalnych władz. Zaznaczył też, że rząd Japonii rozważy prośbę Suzukiego.

Prawie 100 incydentów z udziałem niedźwiedzi. Pobito niechlubny rekord

Tylko od kwietnia bieżącego roku w całej Japonii doszło do prawie 100 incydentów z udziałem niedźwiedzi. Ucierpiało w nich 108 osób, z czego 10 zginęło. Bilans jest rekordowy, media podkreślają, że tak dużej liczby zdarzeń nie odnotowano od 2006 r.

 

Również w poniedziałek w prefekturze Iwate odnaleziono zwłoki noszące na sobie ślady prawdopodobnie pozostawione przez niedźwiedzia. Sprawę bada policja.

 

Władze Japonii apelują o zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku zauważenia dzikiego zwierzęcia. Jak podaje The Japan Times, intensywność wizyt niebezpiecznych ssaków w osadach mieszkalnych w poszukiwaniu pożywienia może się wkrótce zwiększyć z powodu tegorocznego nieurodzaju orzechów bukowych, które są podstawowym składnikiem diety japońskich niedźwiedzi.

 

