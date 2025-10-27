Halloween tuż-tuż. Kościół szykuje alternatywę

Dla wielu to po prostu okazja do zabawy i spotkań w gronie znajomych, jednak Kościół katolicki od lat ostrzega, że święto to może mieć niebezpieczne konsekwencje duchowe. W odpowiedzi coraz więcej parafii organizuje własne wydarzenia, które mają być pozytywną alternatywą dla halloweenowych zabaw.

Bale i korowody zamiast straszenia

W wielu polskich miastach, szczególnie przy parafiach i szkołach katolickich, coraz częściej organizowane są tzw. Bale Wszystkich Świętych. Uczestnicy przebierają się za postacie świętych lub aniołów, śpiewają religijne pieśni, a całość kończy się wspólną modlitwą i poczęstunkiem.

Niektóre parafie przygotowują również korowody świętych, które przechodzą ulicami miast, niosąc lampiony i transparenty z przesłaniem dobra. Księża podkreślają, że celem tych wydarzeń nie jest krytyka Halloween, ale pokazanie, że można świętować w inny, bardziej duchowy sposób, bez elementów grozy i okultyzmu.

Kościół stawia na edukację i rodzinne wartości

Duchowni zwracają uwagę, że dzieci i młodzież często nie zdają sobie sprawy z symboliki Halloween. W szkołach i parafiach odbywają się więc spotkania, podczas których tłumaczy się znaczenie uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego. W wielu miejscach organizowane są konkursy na najlepsze przebranie za świętego, warsztaty plastyczne i koncerty, które mają zachęcać do wspólnego, pozytywnego przeżywania końca października.

Takie inicjatywy integrują lokalne społeczności oraz przypominają o duchowym wymiarze tego okresu.

Coraz więcej parafii dołącza do akcji

Z roku na rok rośnie liczba parafii, które decydują się na organizację alternatywy dla Halloween. W akcję angażują się zarówno małe wspólnoty wiejskie, jak i duże parafie w miastach, takich jak Warszawa, Kraków, Poznań czy Gdańsk. W wielu miejscach Bale Wszystkich Świętych przyciągają setki uczestników, a relacje z tych wydarzeń pojawiają się w mediach społecznościowych.



Duchowni podkreślają, że to dowód na możliwość radosnej zabawy z poszanowaniem chrześcijańskich wartości. Choć Halloween wciąż cieszy się popularnością wśród młodych, coraz więcej rodzin wybiera właśnie takie inicjatywy, traktując je jako sposób na połączenie rozrywki z refleksją i poczuciem wspólnoty religijnej.

