Grzegorz Krychowiak zakończył karierę. "Czas na nowe doświadczenia"

Polska

Były piłkarz reprezentacji Polski Grzegorz Krychowiak zakończył karierę. O decyzji w nietypowy sposób poinformował na swoim Instagramie. Zamieścił nagranie, na którym łowi ryby oraz mówi, że jest na emeryturze i nadszedł czas na nowe doświadczenia.

Grzegorz Krychowiak/X
Grzegorz Krychowiak zakończył karierę piłkarską
W poniedziałek na Instagramie Grzegorza Krychowiaka pojawiło się nagranie, w którym piłkarz poinformował, że przechodzi na emeryturę. 

 

Grzegorz Krychowiak kończy karierę

Krychowiak rozegrał 100 meczów w reprezentacji Polski i strzelił w nich pięć goli. W kadrze zadebiutował w 2008 roku za kadencji selekcjonera Leo Beenhakkera.

 

Kluczowym zawodnikiem reprezentacji stał się jednak dopiero wtedy, gdy drużynę narodową objął trener Adam Nawałka. Krychowiak wystąpił w Euro 2016, gdy biało-czerwoni dotarli do ćwierćfinału, w którym po rzutach karnych przegrali z Portugalią. 35-latek zagrał też w mistrzostwach świata w Rosji w 2018 roku oraz w mundialu w Katarze w 2022 roku. Ostatni raz w koszulce z orzełkiem wystąpił 10 września 2023 roku w przegranym 0:2 meczu z Albanią w eliminacjach mistrzostw Europy.

 

ZOBACZ: Mała wieś, ale wielka pasja. Co trzeci mieszkający tam mężczyzna to piłkarz

 

Najlepszym okresem w karierze Krychowiaka były lata 2014-2016, gdy występował w Sevilli i był uważany za jednego z najlepszych defensywnych pomocników w Europie. Skutkowało to transferem do Paris Saint-Germain. Jednak we francuskim klubie był tylko rezerwowym.

 

W sezonie 2017/18 został wypożyczony do West Bromwich Albion. Potem przeniósł się do ligi rosyjskiej. Razem z Maciejem Rybusem grał w Lokomotiwie Moskwa, a potem przeszedł do Krasnodaru. Swoją karierę kontynuował w saudyjskich klubach Al-Shabab i Abha, gdzie przez krótki czas współpracował z byłym selekcjonerem reprezentacji Polski Czesławem Michniewiczem.

 

W sezonie 2024/25 Krychowiak grał w cypryjskim Anarthosisie Famagusta. Od lipca pozostawał bez klubu.

 

W sobotę wystąpił w barwach Mazura Radzymin w meczu ligi okręgowej z Polonią III Warszawa.

 

Maciej Olanicki / polsatnews.pl / PAP
GRZEGORZ KRYCHOWIAKPIŁKA NOŻNAPOLSKAREPREZENTACJA POLSKI W PIŁCE NOŻNEJSPORT

