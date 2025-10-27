Premier Donald Tusk oświadczył w czwartek podczas rozmowy z dziennikarzami, że może założyć się o zwycięstwo w wyborach parlamentarnych. - My wygramy wybory w 2027 roku - powiedział.

Na słowa premiera zareagował profesor Antoni Dudek, który zaproponował zakład "o 100 zł", twierdząc, że KO nie utrzyma się przy władzy.

W poniedziałek Dudek był pytany o swoje słowa w programie "Najważniejsze pytania" Polsat News. - Mam większe szanse wygrać ten zakład niż Tusk - powiedział.

- W moim przekonaniu Donald Tusk i obecna koalicja rządowa potrzebują sukcesów, ale w ciągu dwóch lat nie wygenerują już żadnego CPK w znaczeniu jakiejś wielkiej inwestycji - wyjaśnił.

Dudek: Donald Tusk powinien skupić się na deregulacjach

Profesor pochwalił porzucone plany koalicji rządzącej, które dotyczyły deregulacji prawnej w Polsce. - Natomiast to, co Tusk może zrobić - wracam do tego pomysłu, który wciąż uważam za najlepszy, jaki Donald Tusk w obecnej kadencji swoich rządów znalazł - to jest pomysł deregulacji - powiedział politolog.

Gość "Najważniejszych pytań" precyzował, że jeśli uda się odblokować więzy w kilku deregulacjach, ale odczuwalnych dla milionów Polaków, to byłoby znaczące. - To jest ta szansa, która może odblokować mu te 5 i 10 proc., których brakuje, by zatrzymać PiS przed dojściem do władzy. Ale na razie (premier - red.) tego nie zrobił - tłumaczył Dudek.

- Góra urodziła mysz. Deregulacja. Szukałem jakichś konkretów, żeby pochwalić Donalda Tuska, ale na razie nic takiego nie znalazłem - dodał.

Zdaniem prof. Dudka ciekawe rozwiązanie zaproponowali w ostatnim czasie politycy PiS. Chodzi o plan spłaszczenia struktury sądów i możliwości przerzucania spraw z instytucji rejonowych na okręgowe. - To jest prosta sprawa. Niechże Donald Tusk i minister Żurek ubiegną "pisowców" - powiedział Dudek.

"Tusk nie przelicytuje Kaczyńskiego"

Gość w studiu Polsat News surowo ocenił "strategię rozdawnictwa", którą Donald Tusk - jego zdaniem - podtrzymał po poprzedniku. - Na tym polu on absolutnie nie przelicytuje Kaczyńskiego, nawet gdyby obiecał Polakom w drugiej kadencji swoich rządów dochód gwarantowany - zaznaczył profesor.

Antoni Dudek był także dopytywany przez współprowadzącą program Karolinę Olejak, co uważa na temat "strategii wbijania klina między obóz prezydencki a Jarosława Kaczyńskiego". Profesor odparł, że gdyby prezydentem był Sławomir Mentzen, to miałoby sens.

Politolog sprecyzował, że choć Karol Nawrocki nie jest politykiem PiS, to jest jego beneficjentem. - Jeśli politycy KO liczą, że uda im się teraz wbić klina między PiS a prezydenta Nawrockiego, to grubo się mylą - skwitował.

- Dzisiaj interes prezydenta Nawrockiego jest dokładnie ten sam, co PiS: Wysadzić Donalda Tuska w powietrze jak najszybciej, najlepiej w przyszłym roku, żeby nie czekać do 2027 roku - podsumował Dudek.

