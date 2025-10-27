Chaos w Stanach Zjednoczonych. Tysiące odwołanych i opóźnionych lotów

W poniedziałek na terenie USA opóźnionych zostało już ponad 1660 lotów, w niedzielę problemy dotknęły 8600 połączeń. Amerykańskie lotniska zmagają się z niedoborem kontrolerów lotów, którzy w wyniku federalnego shutdownu, nie otrzymają wynagrodzenia za swoją pracę.

Chaos w Stanach Zjednoczonych. Tysiące odwołanych i opóźnionych lotów
W niedzielę główne amerykańskie lotniska ogłosiły odwołanie lub opóźnienie lotów w związku z trwającym paraliżem administracji federalnej. Utrudnienia w ostatni dzień weekendu dotyczyły w sumie ponad 8600 lotów.

 

Federalna Administracja Lotnictwa Cywilnego (FAA) poinformowała natomiast w poniedziałek, że problemy kadrowe kontrolerów ruchu lotniczego mają największy wpływ na loty w południowo-wschodniej części kraju oraz na lotnisku Newark w stanie New Jersey. 

USA. 1660 lotów opóźnionych w poniedziałek

FAA dodała, że kłopoty z dostępnością kontrolerów lotów mogą również spowolnić loty w poniedziałek na międzynarodowym lotnisku w Los Angeles.

 

Do momentu publikacji tego artykułu pojawiły się informacje o co najmniej 1660 opóźnionych lotach na teranie USA.

 

Opóźnienia lotów w poniedziałek sięgają średnio 25 minut.

 

Agencja Reutera donosi, że opóźnienia i odwołania lotów powodują frustrację pasażerów. Opóźnienia wynikają z mniejszej liczby kontrolerów, którzy z powodu "federalnego shutdownu" przestaną otrzymywać wynagrodzenie, więc szukają sobie nowego źródła zarobku.

Rządowy shutdown w USA. Tysiące urzędników bez pensji

30 września amerykański senat odrzucił w głosowaniu dwa projekty prowizorium budżetowego obydwu partii. Brak uchwalenia budżetu w terminie oznaczał rozpoczęcie paraliżu administracji federalnej. Już kilka dni później około 750 tysięcy pracowników federalnych (wśród nich m.in. zatrudnieni w Pentagonie) zaprzestało pracy.

 

Dwa tygodnie temu kontrolerzy ruchu lotniczego otrzymali ostatnie wynagrodzenie w wysokości około 90 proc. swojej normalnej pensji, ale we wtorek po raz pierwszy nie otrzymają jakichkolwiek pieniędzy za pracę w październiku.

 

