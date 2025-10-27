Audi zderzyło się z ciężarówką. Tragiczny finał wypadku na moście
Na moście między Nowym Kamionem a Wyszogrodem (woj. mazowieckie) doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką. W wyniku wypadku zginęła jedna osoba. Droga w obu kierunkach jest zablokowana.
O zdarzeniu poinformowała w mediach społecznościowych mazowiecka policja. Zgłoszenie wpłynęło po godz. 7. Most w Wyszogrodzie znajduje się między Płockiem a Sochaczewem.
Śmiertelny wypadek na moście. Jedna osoba nie żyje
"W wyniku zderzenia Audi A4 ze Scanią zginął kierowca pojazdu osobowego. Ruch jest zablokowany w obydwu kierunkach" - przekazano w komunikacie.
- Policjanci wstępnie ustalili, że doszło do czołowego zderzenia Audi ze Scanią. Ruch jest cały czas zablokowany. Na miejscu trwają czynności pod nadzorem prokuratora. Policjanci zabezpieczają ślady i sporządzają dokumentację, celem wyjaśnienia przyczyn i okoliczności zdarzenia - przekazała portalowi polsatnews.pl podkomisarz Monika Jakubowska, oficer prasowy KMP w Płocku.
Utrudnienia na drogach potrwają kilka godzin. Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach. Proponowane objazdy na DK 50 to: DK50 - Nowy Kamion - W575 - Śladów - W705 - Sochaczew oraz DK50 - Nowy Kamion - W575 - Januszew - Arciechów - Iłów.
