Audi zderzyło się z ciężarówką. Tragiczny finał wypadku na moście

Polska

Na moście między Nowym Kamionem a Wyszogrodem (woj. mazowieckie) doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką. W wyniku wypadku zginęła jedna osoba. Droga w obu kierunkach jest zablokowana.

Audi zderzyło się z ciężarówką. Tragiczny finał wypadku na moście
x.com/PolicjaMazowsze
Śmiertelny wypadek na moście
Zobacz więcej

O zdarzeniu poinformowała w mediach społecznościowych mazowiecka policja. Zgłoszenie wpłynęło po godz. 7. Most w Wyszogrodzie znajduje się między Płockiem a Sochaczewem.

Śmiertelny wypadek na moście. Jedna osoba nie żyje

"W wyniku zderzenia Audi A4 ze Scanią zginął kierowca pojazdu osobowego. Ruch jest zablokowany w obydwu kierunkach" - przekazano w komunikacie. 

 

 

- Policjanci wstępnie ustalili, że doszło do czołowego zderzenia Audi ze Scanią. Ruch jest cały czas zablokowany. Na miejscu trwają czynności pod nadzorem prokuratora. Policjanci zabezpieczają ślady i sporządzają dokumentację, celem wyjaśnienia przyczyn i okoliczności zdarzenia - przekazała portalowi polsatnews.pl podkomisarz Monika Jakubowska, oficer prasowy KMP w Płocku.

 

Utrudnienia na drogach potrwają kilka godzin. Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach. Proponowane objazdy na DK 50 to: DK50 - Nowy Kamion - W575 - Śladów - W705 - Sochaczew oraz  DK50 - Nowy Kamion - W575 - Januszew - Arciechów - Iłów

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Były premier o zmianie nazwy PO. "Typowy zabieg"
Jakub Pogorzelski / jp / polsatnews.pl
Czytaj więcej
MAZOWIECKIENOWY KAMIONPOLICJAPOLSKAWYPADEKWYSZOGRÓDZDERZENIE

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 