Minister sprawiedliwości zdradził, że ma nowy plan na uzdrowienie Krajowej Rady Sądownictwa. Przyznał, że część koalicji rządowej nie zgodziła się na powrót do starej ustawy regulującej działanie tego organu, a jego zdaniem, byłoby to najlepsze rozwiązanie.

- Ja mam plan A i B (...). Będzie projekt ustawy, który pokażemy opinii publicznej i wdrożymy w tryb parlamentarny. Chcielibyśmy, żeby prezydent oraz jego otoczenie pochyliło się nad tym projektem. Robimy to także po to, żeby pokazać naszym wyborcom, że mamy gotowe rozwiązania - mówił.

ZOBACZ: Piwo, tęcze i polityka. Brudziński opowiada o urlopach z Kaczyńskim

Wypowiedź Waldemara Żurka przerwał Piotr Witwicki. - Szkoda pańskiego czasu. Przepraszam, ale będzie weto - powiedział dziennikarz.

Waldemar Żurek: Będę wyciągał rękę do Kancelarii Prezydenta

- Niestety musimy się z tym w polityce pogodzić, że te weta się zdarzają, one są coraz częstsze i mam takie wrażenie, po wysłuchaniu orędzia prezydenta, że jednak silnie obrócił się on do swojego obozu. Ten obóz jest w opozycji i czeka, żeby przejąć władzę. Po co? Choćby po to, żeby nie rozliczyć tych afer - powiedział szef resortu sprawiedliwości.

- Jak prezydent powiedział, że to on będzie decydował, kto w Polsce, według niego łamie konstytucję i kto zostaje sędzią, to o tym decyduje prawo. Wydaje mi się, że tu jest niezrozumienie jego roli, ale ja będę wyciągał rękę do kancelarii (prezydenta - red.) - dodał.

ZOBACZ: "Skandaliczna, kłamliwa". BBN reaguje na wypowiedź Sterczewskiego w PN

Prowadzący przypomnieli swojemu gościowi, że spór o prerogatywę wyboru sędziów ciągnie się od prezydentury Lecha Kaczyńskiego, który nie chciał się zgodzić na nominacje dla poszczególnych sędziów.

- To jest spór, który dalej jest w Trybunale Europejskim. Czekam aż Trybunał go rozpozna - przyznał Żurek.

WIDEO: Waldemar Żurek w programie "Politycznym WF z gościem"

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

"To nie koniec afery Pegasusa". Żurek odpowiada Wosiowi

W programie nie zabrakło również kwestii nowych wątków związanych z aferą Pegasusa.

Przypomnijmy, że prokurator skierował we wtorek akt oskarżenia wobec byłego wiceministra sprawiedliwości, a obecnie posła PiS Michała Wosia. Dotyczy on przekazania 25 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości na zakup Pegasusa. Zarzuty dotyczą przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków.

- Zarzuty w sprawie zakupu i stosowania tego oprogramowania "będą stawiane kolejnym osobom" - zapewnił Waldemar Żurek.

ZOBACZ: O czym boi się mówić Donald Tusk? "Zabronione słowo" wskazała Joanna Mucha

Minister sprawiedliwości odpowiedział też Michałowi Wosiowi, który ostro skrytykował go w mediach społecznościowych i zarzucił ministrowi "stosowanie represji" w związku z nałożonymi na niego środkami zapobiegawczymi.

- Nie został aresztowany, więc mógłby sprzedać majątek i wyjechać na Węgry - stwierdził prawnik. Więcej o tym przeczytasz tutaj.

"Polityczny WF z gościem" w każdą niedzielę o 11:00 w Polsat News - zaraz po "Śniadaniu Rymanowskiego w Polsat News i Interii".

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni