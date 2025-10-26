Żurek zapowiada: Będę wyciągał rękę do kancelarii Nawrockiego
- Prezydent powiedział, że to on będzie decydował, kto w Polsce łamie konstytucję i kto zostaje sędzią. O tym decyduje prawo. Wydaje mi się, że to niezrozumienie jego roli, ale ja będę wyciągał rękę do Kancelarii Prezydenta - zapowiedział Waldemar Żurek w "Politycznym WF-ie z gościem". Piotr Witwicki i Marcin Fijołek pytali ministra o jego koncepcję naprawy polskiego wymiaru sprawiedliwości.
Minister sprawiedliwości zdradził, że ma nowy plan na uzdrowienie Krajowej Rady Sądownictwa. Przyznał, że część koalicji rządowej nie zgodziła się na powrót do starej ustawy regulującej działanie tego organu, a jego zdaniem, byłoby to najlepsze rozwiązanie.
- Ja mam plan A i B (...). Będzie projekt ustawy, który pokażemy opinii publicznej i wdrożymy w tryb parlamentarny. Chcielibyśmy, żeby prezydent oraz jego otoczenie pochyliło się nad tym projektem. Robimy to także po to, żeby pokazać naszym wyborcom, że mamy gotowe rozwiązania - mówił.
ZOBACZ: Piwo, tęcze i polityka. Brudziński opowiada o urlopach z Kaczyńskim
Wypowiedź Waldemara Żurka przerwał Piotr Witwicki. - Szkoda pańskiego czasu. Przepraszam, ale będzie weto - powiedział dziennikarz.
Waldemar Żurek: Będę wyciągał rękę do Kancelarii Prezydenta
- Niestety musimy się z tym w polityce pogodzić, że te weta się zdarzają, one są coraz częstsze i mam takie wrażenie, po wysłuchaniu orędzia prezydenta, że jednak silnie obrócił się on do swojego obozu. Ten obóz jest w opozycji i czeka, żeby przejąć władzę. Po co? Choćby po to, żeby nie rozliczyć tych afer - powiedział szef resortu sprawiedliwości.
- Jak prezydent powiedział, że to on będzie decydował, kto w Polsce, według niego łamie konstytucję i kto zostaje sędzią, to o tym decyduje prawo. Wydaje mi się, że tu jest niezrozumienie jego roli, ale ja będę wyciągał rękę do kancelarii (prezydenta - red.) - dodał.
ZOBACZ: "Skandaliczna, kłamliwa". BBN reaguje na wypowiedź Sterczewskiego w PN
Prowadzący przypomnieli swojemu gościowi, że spór o prerogatywę wyboru sędziów ciągnie się od prezydentury Lecha Kaczyńskiego, który nie chciał się zgodzić na nominacje dla poszczególnych sędziów.
- To jest spór, który dalej jest w Trybunale Europejskim. Czekam aż Trybunał go rozpozna - przyznał Żurek.
WIDEO: Waldemar Żurek w programie "Politycznym WF z gościem"
"To nie koniec afery Pegasusa". Żurek odpowiada Wosiowi
W programie nie zabrakło również kwestii nowych wątków związanych z aferą Pegasusa.
Przypomnijmy, że prokurator skierował we wtorek akt oskarżenia wobec byłego wiceministra sprawiedliwości, a obecnie posła PiS Michała Wosia. Dotyczy on przekazania 25 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości na zakup Pegasusa. Zarzuty dotyczą przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków.
- Zarzuty w sprawie zakupu i stosowania tego oprogramowania "będą stawiane kolejnym osobom" - zapewnił Waldemar Żurek.
ZOBACZ: O czym boi się mówić Donald Tusk? "Zabronione słowo" wskazała Joanna Mucha
Minister sprawiedliwości odpowiedział też Michałowi Wosiowi, który ostro skrytykował go w mediach społecznościowych i zarzucił ministrowi "stosowanie represji" w związku z nałożonymi na niego środkami zapobiegawczymi.
- Nie został aresztowany, więc mógłby sprzedać majątek i wyjechać na Węgry - stwierdził prawnik. Więcej o tym przeczytasz tutaj.
"Polityczny WF z gościem" w każdą niedzielę o 11:00 w Polsat News - zaraz po "Śniadaniu Rymanowskiego w Polsat News i Interii".
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej