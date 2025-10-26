Tysiące Włochów bez dostępu do internetu na kilka dni. Powód zaskoczył nawet techników

W jednej chwili internet przestał działać w domach wszystkich mieszkańców, w siedzibach firm oraz w urzędzie gminy, co spowodowało poważne utrudnienia w funkcjonowaniu miejscowości położonej koło Monzy.

Specjaliści zaczęli szukać przyczyny awarii, która dotknęła całe miasteczko.

Włochy. Kilkudniowa awaria internetu wywołana przez... lisa

Ostatecznie, przy zjeździe z autostrady technicy znaleźli odsłonięty otwór w ziemi, a w nim uwięzionego lisa oraz strzępy rozszarpanego przez niego kabla. Zwierzę uwolniono, a ekipa przystąpiła do pracy, by przywrócić internet.

Urząd gminy wyjaśnił mieszkańcom w komunikacie, że awarię wywołał lis, który wpadł do otworu, na którym nie było pokrywy. Władze miasteczka zapewniły, że wyjaśnią, dlaczego studzienka nie była zabezpieczona.

