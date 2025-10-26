Tysiące Włochów bez dostępu do internetu na kilka dni. Powód zaskoczył nawet techników
Kilka tysięcy mieszkańców włoskiej miejscowości Caponago przez cztery dni było pozbawionych dostępu do internetu, ponieważ lis przegryzł światłowód - poinformował w sobotę dziennik "Corriere della Sera". Zwierzę wpadło do studzienki telekomunikacyjnej, z której nie mogło wydostać się o własnych siłach.
W jednej chwili internet przestał działać w domach wszystkich mieszkańców, w siedzibach firm oraz w urzędzie gminy, co spowodowało poważne utrudnienia w funkcjonowaniu miejscowości położonej koło Monzy.
ZOBACZ: Polak zatrzymany w Pompejach. Został oskarżony o kradzież
Specjaliści zaczęli szukać przyczyny awarii, która dotknęła całe miasteczko.
Włochy. Kilkudniowa awaria internetu wywołana przez... lisa
Ostatecznie, przy zjeździe z autostrady technicy znaleźli odsłonięty otwór w ziemi, a w nim uwięzionego lisa oraz strzępy rozszarpanego przez niego kabla. Zwierzę uwolniono, a ekipa przystąpiła do pracy, by przywrócić internet.
ZOBACZ: Globalna awaria internetu. Amazon opublikował komunikaty
Urząd gminy wyjaśnił mieszkańcom w komunikacie, że awarię wywołał lis, który wpadł do otworu, na którym nie było pokrywy. Władze miasteczka zapewniły, że wyjaśnią, dlaczego studzienka nie była zabezpieczona.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej