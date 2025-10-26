Tysiące Włochów bez dostępu do internetu na kilka dni. Powód zaskoczył nawet techników

Świat

Kilka tysięcy mieszkańców włoskiej miejscowości Caponago przez cztery dni było pozbawionych dostępu do internetu, ponieważ lis przegryzł światłowód - poinformował w sobotę dziennik "Corriere della Sera". Zwierzę wpadło do studzienki telekomunikacyjnej, z której nie mogło wydostać się o własnych siłach.

Tysiące Włochów bez dostępu do internetu na kilka dni. Powód zaskoczył nawet techników
zdjęcie ilustracyjne, Pixabay/Kev
Lis spowodował kilkudniową awarię internetu we włoskiej miejscowości Caponago
Zobacz więcej

 

W jednej chwili internet przestał działać w domach wszystkich mieszkańców, w siedzibach firm oraz w urzędzie gminy, co spowodowało poważne utrudnienia w funkcjonowaniu miejscowości położonej koło Monzy.

 

ZOBACZ: Polak zatrzymany w Pompejach. Został oskarżony o kradzież

 

Specjaliści zaczęli szukać przyczyny awarii, która dotknęła całe miasteczko.

Włochy. Kilkudniowa awaria internetu wywołana przez... lisa

Ostatecznie, przy zjeździe z autostrady technicy znaleźli odsłonięty otwór w ziemi, a w nim uwięzionego lisa oraz strzępy rozszarpanego przez niego kabla. Zwierzę uwolniono, a ekipa przystąpiła do pracy, by przywrócić internet.

 

ZOBACZ: Globalna awaria internetu. Amazon opublikował komunikaty

 

Urząd gminy wyjaśnił mieszkańcom w komunikacie, że awarię wywołał lis, który wpadł do otworu, na którym nie było pokrywy. Władze miasteczka zapewniły, że wyjaśnią, dlaczego studzienka nie była zabezpieczona.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Polacy szkolą ratowników w Etiopii. "Rannych wożą tam taksówki"
Monika Bortnowska / polsatnews.pl / PAP
Czytaj więcej
AWARIAINTERNETLISŚWIATŚWIATŁOWÓDWŁOCHY

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 