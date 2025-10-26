Do zdarzenia doszło w niedzielę w miejscowości Nowa Biała, nieopodal rezerwatu przyrody Przełom Białki. 30-latek wraz ze swoimi towarzyszami spędzał czas, biwakując. Jeszcze w sobotę nic nie zapowiadało nadchodzącej tragedii.

Mężczyzna miał w pewnym momencie pójść do swojego namiotu. W niedzielę nad ranem jego towarzysze odnaleźli go w środku, nieprzytomnego. Nie wykazywał żadnych oznak życia.

Zgon na biwaku. Policja bada przyczyny śmierci 30-latka

Znajomi 30-latka powiadomili służby. Na miejsce udali się ratownicy i policja. Niestety, życia mężczyzny nie udało się uratować. - Ciało zostało zabezpieczone do sekcji celem ustalenia przyczyn śmierci - poinformował w rozmowie z Interią asp. szt. Łukasz Burek z policji w Nowym Targu.

ZOBACZ: Ciało mężczyzny leżało na drodze. Policja apeluje o pomoc

Mundurowi wstępnie wykluczają, że do zgonu mężczyzny mogły przyczynić się osoby trzecie. Wciąż prowadzone są działania pod nadzorem prokuratury. Przesłuchani mają zostać także koledzy zmarłego, którzy odkryli jego zwłoki.

W Nowej Białej znajdują się pola namiotowe. Nie wiadomo jednak, czy grupa zdecydowała się biwakować w miejscu do tego wyznaczonym.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni