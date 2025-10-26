Śmierć na biwaku. W namiocie odnaleziono ciało 30-latka
30-latek wraz ze znajomymi biwakował w Nowej Białej (woj. małopolskie). W pewnym momencie poszedł do swojego namiotu. Nad ranem jego koledzy zauważyli, że nie wykazuje oznak życia. Policja wstępnie wyklucza udział osób trzecich.
Do zdarzenia doszło w niedzielę w miejscowości Nowa Biała, nieopodal rezerwatu przyrody Przełom Białki. 30-latek wraz ze swoimi towarzyszami spędzał czas, biwakując. Jeszcze w sobotę nic nie zapowiadało nadchodzącej tragedii.
Mężczyzna miał w pewnym momencie pójść do swojego namiotu. W niedzielę nad ranem jego towarzysze odnaleźli go w środku, nieprzytomnego. Nie wykazywał żadnych oznak życia.
Zgon na biwaku. Policja bada przyczyny śmierci 30-latka
Znajomi 30-latka powiadomili służby. Na miejsce udali się ratownicy i policja. Niestety, życia mężczyzny nie udało się uratować. - Ciało zostało zabezpieczone do sekcji celem ustalenia przyczyn śmierci - poinformował w rozmowie z Interią asp. szt. Łukasz Burek z policji w Nowym Targu.
Mundurowi wstępnie wykluczają, że do zgonu mężczyzny mogły przyczynić się osoby trzecie. Wciąż prowadzone są działania pod nadzorem prokuratury. Przesłuchani mają zostać także koledzy zmarłego, którzy odkryli jego zwłoki.
W Nowej Białej znajdują się pola namiotowe. Nie wiadomo jednak, czy grupa zdecydowała się biwakować w miejscu do tego wyznaczonym.
