Silny wiatr uderzy w Polskę. IMGW wydał ostrzeżenia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w niedzielę ostrzeżenia I stopnia przed silnym wiatrem w południowo-zachodniej części Polski i na wybrzeżu. Porywy wiatru wyniosą 70-75 km/h.

Ostrzeżenie I stopnia przed silnym wiatrem wydano w woj. lubuskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim i części woj. świętokrzyskiego, małopolskiego, łódzkiego, wielkopolskiego i północnej części woj. pomorskiego i zachodniopomorskiego.

Tam prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, z południowego zachodu. Na wybrzeżu wiatr do 35 km/h, w porywach do 70 km/h.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk szacuje się na 80 proc. Alerty w zachodniej części Polski będą obowiązywać od godz. 14 do północy, a na wybrzeżu od godz. 23 do poniedziałku godz. 14.

Pogoda. Synoptyk: Na szczytach zawieje i zamiecie śnieżne

Synoptyk IMGW Michał Kowalczuk powiedział, że najsilniejsze porywy wiatru do 140 km/h prognozuje się wysoko w Karkonoszach. Jak mówił, na szczytach gór możliwe także będą zawieje i zamiecie śnieżne.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Prognoza pogody. Zachmurzenie w niedzielę

W niedzielę przez resztę dnia zachmurzenie będzie umiarkowane i duże w całym kraju. Na przeważającym obszarze, prognozowane są również przelotne opady deszczu, a wysoko w górach możliwy deszcz ze śniegiem i śnieg.

Termometry wskażą od 9 st. C na północy i miejscami na zachodzie do 13 st. C na południu. Najchłodniej będzie na przedgórzu sudeckim, tam 7 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, a na południu i zachodzie do 70 km/h, z kierunków południowo-zachodnich i zachodnich. Najsilniejsze porywy wiatru prognozuje się wysoko w Karkonoszach, tam nawet do 140 km/h. Na szczytach gór możliwe także będą zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie będzie duże, na wschodzie i na podkarpaciu początkowo z większymi przejaśnieniami. W całym kraju, z wyjątkiem podkarpacia możliwe przelotne opady deszczu. Na obszarach podgórskich padać będzie deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Lokalnie na wybrzeżu prognozowana suma opadów do około 15 mm.

