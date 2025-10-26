Seria incydentów na Litwie. Lotnisko w Wilnie zamknięte

Świat

Litewskie Krajowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (NCMC) poinformowało o zamknięciu lotniska w Wilnie. Powodem mają być zauważone w przestrzeni powietrznej obiekty, najprawdopodobniej balony. To już czwarty w tym tygodniu przypadek, gdy port w stolicy kraju zostaje sparaliżowany.

Seria incydentów na Litwie. Lotnisko w Wilnie zamknięte
Facebook/Vilnius Airport
Lotnisko w Wilnie kilkukrotnie było zamykane z powodu naruszenia przestrzeni powietrznej przez balony z Białorusi
Jak informuje Reuters, chodzi najprawdopodobniej o balony wypełnione helem, które naruszyły przestrzeń powietrzną Litwy. W mijającym tygodniu zdarzyło się to już po raz czwarty - w każdym z wcześniejszych przypadków obiekty nadlatywały z terenów Białorusi.

 

Komunikat pojawił się również na oficjalnej stronie wileńskiego lotniska. "Od godziny 21:42 (20:42 czasu polskiego) dzisiejszego wieczoru operacje lotnicze na lotnisku w Wilnie zostały tymczasowo zawieszone. Według wstępnych doniesień, decyzja o wprowadzeniu ograniczeń w przestrzeni powietrznej została spowodowana przez balon (lub balony) lecący w kierunku lotniska w Wilnie" - napisano, dodając że utrudnienia potrwają do godz. 01:40.

Lotnisko w Wilnie zamknięto cztery razy. Powodem balony znad Białorusi

Lotnisko zamknięte zostało również w sobotę. Zawieszenie pracy lotniska w Wilnie na sześć godzin (lotnisko otwarto o godz. 3:30) dotknęło około 3,5 tys. pasażerów i 25 lotów. W niedzielę możliwe są opóźnienia lub zmiany rozkładu poszczególnych rejsów, spowodowane zakłóceniami w rotacji załóg i samolotów – powiadomiły w niedzielę w komunikacie Litewskie Porty Lotnicze.

 

Premier Litwy Inga Ruginene zapowiedziała wówczas, że w przypadku powtórzenia się incydentu z balonami rząd zamknie granicę z Białorusią.

 

ZOBACZ: Lotnisko w Wilnie ponownie otwarte. Balony z Białorusi naruszyły przestrzeń


Poprzednie zdarzenia miały miejsce w piątek 24 października i wtorek 21 października

Prezydent Litwy chce zamknięcia granicy z Białorusią

"Prezydent postrzega incydenty z ostatnich dni i zakłócenia w funkcjonowaniu lotnisk jako hybrydowy atak na Litwę, który wymaga reakcji zarówno symetrycznej, jak i asymetrycznej" – przekazała w oświadczeniu administracja prezydenta Gitanasa Nausedy.

 

ZOBACZ: Balony z Białorusi nad Litwą. Zamknięto lotniska i przejścia graniczne

 

Według prezydenta rząd powinien zaproponować opcje reakcji w najbliższych dniach. "Wśród rozważanych opcji jest trwałe zamknięcie granicy z Białorusią i ograniczenia w tranzycie do Kaliningradu" – czytamy w oświadczeniu.

 

We wtorek prezydent zwoła międzyresortowe spotkanie w celu omówienia tych kwestii, poinformowała administracja głowy państwa.

 

 

ps / polsatnews.pl / PAP
