Rozliczenia, TK i relacje z prezydentem. Waldemar Żurek w "Politycznym WF-ie z gościem"
O godzinie 11:00 na antenie Polsat News premierowy odcinek programu "Polityczny WF z gościem". Tym razem będzie nim minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
W trakcie rozmowy Piotra Witwickiego i Marcina Fijołka z Waldemarem Żurkiem prowadzący poruszą najważniejsze kwestie polityczne i prawne ostatnich miesięcy – m.in. rozliczenie sprawy Pegasusa z czasów rządów PiS, wybór sędziów do Trybunału Konstytucyjnego oraz plany reformy wymiaru sprawiedliwości.
Minister Sprawiedliwości przedstawi propozycje dotyczące usprawnienia postępowań sądowych i uregulowania sytuacji w Krajowej Radzie Sądownictwa. Prowadzący zapytają go o relacje z prezydentem Karolem Nawrockim oraz o to, czy obawia się kolejnych prezydenckich wet.
Nie zabraknie również lżejszych akcentów - w programie pojawi się wątek… krokodyla, którego Waldemar Żurek miał rzekomo trzymać w domu.
