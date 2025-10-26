Rozliczenia, TK i relacje z prezydentem. Waldemar Żurek w "Politycznym WF-ie z gościem"

W trakcie rozmowy Piotra Witwickiego i Marcina Fijołka z Waldemarem Żurkiem prowadzący poruszą najważniejsze kwestie polityczne i prawne ostatnich miesięcy – m.in. rozliczenie sprawy Pegasusa z czasów rządów PiS, wybór sędziów do Trybunału Konstytucyjnego oraz plany reformy wymiaru sprawiedliwości.

Waldemar Żurek w programie "Polityczny WF z gościem". W niedzielę o 11:00 w Polsat News

Minister Sprawiedliwości przedstawi propozycje dotyczące usprawnienia postępowań sądowych i uregulowania sytuacji w Krajowej Radzie Sądownictwa. Prowadzący zapytają go o relacje z prezydentem Karolem Nawrockim oraz o to, czy obawia się kolejnych prezydenckich wet.

ZOBACZ: "To nie jest finał" sprawy Pegasusa. Poseł PiS oburzony, Żurek zapowiada nowe kroki

Nie zabraknie również lżejszych akcentów - w programie pojawi się wątek… krokodyla, którego Waldemar Żurek miał rzekomo trzymać w domu.

Nowy odcinek programu "Polityczny WF z gościem" w niedzielę o 11:00 w Polsat News.

