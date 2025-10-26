W piątek amerykańskie media informowały, że do Waszyngtonu przybył niespodziewanie szef Rosyjskiego Funduszu Inwestycji Bezpośrednich (RDIF) i specjalny wysłannik Władimira Putina, Kiriłł Dmitriew. Wizyta ma miejsce zaledwie kilka dni po ogłoszeniu przez USA sankcji na rosyjskich gigantów naftowych.

Według doniesień medialnych, przedstawiciel Kremla ma podjąć rozmowy z przedstawicielami Białego Domu na temat dalszych kroków w stosunkach pomiędzy Rosją a Stanami Zjednoczonymi.

Wysłannik Kremla w USA. Wziął ze sobą... czekoladki

Informacje o celu wizyty zdaje się potwierdzać sam Dmitriew, który opublikował w swoich mediach społecznościowych intrygujący wpis. "Kontynuujemy dialog między Rosją a Stanami Zjednoczonymi" - napisał na Instagramie przedstawiciel Putina, swój wpis opatrując zdjęciem.

Zobaczyć możemy na nim słodycze z wizerunkiem Władimira Putina. Jak podaje Unian, jedno z opakowań zawiera czekoladki z cytatami z wypowiedzi przywódcy. Wśród nich znajdują się m.in. te o tym, że granice Federacji Rosyjskiej "nigdzie się nie kończą" lub, że kraj "nie porzuca swoich".

Kiriłł Dmitriew wziął do USA słodycze z wizerunkiem Putina

Według informacji ukraińskiego serwisu, Kiriłł Dmitriew miał zabrać łakocie ze sobą do Stanów Zjednoczonych. Nie wiadomo, czy miały one charakter prezentu dla przedstawicieli administracji Donalda Trumpa.

Spotkanie Trump-Putin w Budapeszcie odwołane. Amerykański prezydent: Rozczarowujące

Jeszcze do niedawna wydawało się, że wkrótce dojdzie do spotkania Władimira Putina z amerykańskim prezydentem. Szczyt miał odbyć się w Budapeszcie, a administracja USA zapewniała, że będzie miał miejsce w ciągu dwóch tygodni.

Ostatecznie Trump przekazał w ubiegłą środę, że odwołał spotkanie, gdyż nie widzi, by miało ono zaowocować konkretnymi ustaleniami. Zastrzegł jednocześnie, że do rozmów z pewnością dojdzie w przyszłości. - Będę musiał wiedzieć, że zawrzemy porozumienie, nie będę tracić mojego czasu - mówił w sobotę dziennikarzom lider USA w Katarze.

- Od zawsze mam dobre stosunki z Władimirem Putinem, ale to jest bardzo rozczarowujące. Myślałem, że to się uda zrobić (zakończyć wojnę w Ukrainie - red.) przed pokojem na Bliskim Wschodzie - dodał.

Źródło: Unian

