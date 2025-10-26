Podczas mszy w bazylice Świętego Piotra papież powiedział: - Dzisiaj Kościół w Rzymie raduje się z Kościołem powszechnym, ciesząc się z daru nowego biskupa: Mirosława Stanisława Wachowskiego, syna polskiej ziemi.

Przywołał wybrane przez niego motto: Gloria Deo Pax Hominibus (chwała Bogu, pokój ludziom).

Pierwszy polski biskup wyświęcony przez Leona XIV. Będzie służył w Iraku

- Oto głęboki sens każdego chrześcijańskiego powołania, a zwłaszcza tego biskupiego: ukazywać swoim życiem chwałę Bogu i jego pragnienie pojednania świata z nim - wskazał Leon XIV.

Podkreślił, że pierwszą lekcją dla każdego biskupa jest pokora. - Nie pokora słów, ale ta, która mieszka w sercu tego, który wie, że jest sługą, a nie panem, pasterzem, a nie właścicielem stada - wyjaśnił.

Papież zwrócił się do arcybiskupa Wachowskiego: - Pochodzisz z ziemi jezior i lasów. W tych krajobrazach, w których nauczycielką jest cisza, nauczyłeś się kontemplować. Wśród śniegu i słońca nabrałeś umiaru i siły, w chłopskiej rodzinie: wierności ziemi i pracy.

ZOBACZ: "Trzeba się z nimi zmierzyć". Papież zaapelował do nowych biskupów

- Te korzenie są nie tylko wspomnieniem, które trzeba zachować, ale stałą szkołą - zauważył Leon XIV.

Przypomniał pracę arcybiskupa Wachowskiego w watykańskiej dyplomacji: w Senegalu i w Polsce, przy międzynarodowych organizacjach w Wiedniu i w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej. Wyraził uznanie dla jego kompetencji, szacunku i poświęcenia.

"W tym regionie modli się w języku, którym mówił Jezus". Głowa Kościoła o Iraku

Papież mówił nowemu nuncjuszowi apostolskiemu w Iraku, że musi być tam duszpasterzem i świadkiem nadziei na ziemi naznaczonej przez ból i pragnienie odrodzenia. Zaznaczył, że zadaniem nuncjusza apostolskiego nie jest obrona stronniczych interesów, ale służba na rzecz jedności.

Leon XIV zwrócił uwagę na bogactwo tradycji Kościoła katolickiego w Iraku i prastarą obecność chrześcijan w Mezopotamii. - W tym regionie modli się w języku, którym mówił Jezus: aramejskim. Te korzenie apostolskie są znakiem kontynuacji, których nie mogła zgasić okrutna przemoc, do jakiej doszło tam w ostatnich dekadach - powiedział.

ZOBACZ: Wyjątkowe chwile w Watykanie. Papież i król we wspólnej modlitwie

Podkreślił także, że Franciszek jako pierwszy papież w historii odwiedził Irak w marcu 2021 roku. Do nowego nuncjusza w Bagdadzie Leon XIV zaapelował, by strzegł zalążków nadziei i zachęcał do pokojowej koegzystencji.

W mszy uczestniczyli przedstawiciele korpusu dyplomatycznego akredytowanego przy Stolicy Apostolskiej, wśród nich ambasador RP Adam Kwiatkowski.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni