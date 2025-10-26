Sytuacja opisywana przez policję ma miejsce od soboty na terenie woj. kujawsko-pomorskiego i woj. wielkopolskiego. Mundurowi z pierwszego z wymienionych informują, że otrzymali już 55 zgłoszeń - głównie w Bydgoszczy, ale również w Nakle, Żninie i Aleksandrowie Kujawskim.

Zgłaszający to klienci jednego z banków (policja nie informuje o jaki bank chodzi). Wszystkie z zawiadomień dotyczą nieuprawnionych wypłat z indywidualnych kont zgłaszających.

Bezprawne wypłaty z kont indywidualnych. Pilny komunikat policji

"Mając na uwadze ewentualne działanie przestępcze policjanci przyjmujący zgłoszenia skontaktowali się z przedstawicielami banku" - czytamy w wydanym oświadczeniu.

Policja apeluje, by pokrzywdzeni, którzy chcą zgłosić zawiadomienie o przestępstwie, przynosili ze sobą na komendę dowód osobisty, numer rachunku w banku oraz - jeśli to możliwe - wydrukowaną historię rachunku ze wskazaniem budzącej wątpliwość transakcji.

"Trwa analiza zgłoszeń" - informują służby.

MSWiA reaguje na doniesienia o oszustwach

Podobna sytuacja ma również miejsce w Poznaniu. "Od wczoraj policjanci z Poznania przyjęli prawie 70 zgłoszeń o nieuprawnionych wypłatach pieniędzy z indywidualnych kont klientów jednego z banków" - informuje wielkopolska policja.

Komunikat policji został udostępniony również przez rzeczniczkę MSWiA Karolinę Gałecką. "Bądź czujny!" - zaapelowała w swoim nowym wpisie w serwisie X.

