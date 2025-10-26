Podczas ceremonii na szczycie Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej ASEAN w Kuala Lumpur, na tle insygniów USA i słów "Delivering Peace", Trump nazwał obu przywódców odważnymi, dodając, że wynegocjowany przez niego rozejm uratował "miliony istnień ludzkich" - relacjonuje Reuters.

W wyniku pięciodniowych starć zbrojnych, do których doszło w lipcu, zginęło co najmniej 48 osób, setki tysięcy ludzi musiało opuścić swoje domy.

Porozumienie Kambodży z Tajlandią. Trump mówił o swoich zasługach

- Z uwagi na silne zaangażowanie Ameryki na rzecz stabilizacji i pokoju w tym regionie i w każdym innym regionie, w którym jest to możliwe, moja administracja natychmiast podjęła działania mające na celu zapobieżenie eskalacji konfliktu – powiedział Trump, nazywając porozumienie traktatem pokojowym.

Przedstawiciele Tajlandii podkreślali podczas konferencji prasowych, że podpisują "wspólną deklarację, dotyczącą stosunków między Tajlandią a Kambodżą" i nie nazywają jej porozumieniem pokojowym.

ZOBACZ: Trump stawia Putinowi warunek. "Nie będę tracić czasu"

- Po prostu zawarliśmy umowę i zgłosiliśmy ją. Wszyscy byli zdumieni, że udało nam się to tak szybko załatwić – dodał i zaznaczył, że Organizacja Narodów Zjednoczonych nie była w to zaangażowana.

Pierwsze "bezwarunkowe" zawieszenie broni, Tajlandia i Kambodża zawarły 28 lipca pod auspicjami malezyjskiego premiera Anwara Ibrahima. Od tego czasu obie strony wielokrotnie zarzucały sobie jednak łamanie ustaleń.

- Nasze przesłanie do krajów Azji Południowo-Wschodniej jest takie, że Stany Zjednoczone w stu procentach popierają was i zamierzają być silnym partnerem przez wiele pokoleń - stwierdził prezydent USA, który za wcześniejsze inicjatywy pokojowe między tymi krajami otrzymał nominację do Pokojowej Nagrody Nobla.

To koniec konfliktu? "Odzwierciedla naszą wolę"

W Kuala Lumpur USA podpisały umowę o handlu wzajemnym z Kambodżą oraz porozumienie dotyczące minerałów o krytycznym znaczeniu z Tajlandią.

ZOBACZ: "Będę głosem pokoju". Catherine Connolly wygrała wybory prezydenckie w Irlandii

Wizyta w Kuala Lumpur jest pierwszym przystankiem podczas azjatyckiej podróży Trumpa, która obejmie również Japonię i Koreę Południową.

Oba kraje we wspólnej deklaracji zobowiązały się do utworzenia zespołu obserwatorów ASEAN, deeskalacji działań wojennych oraz usunięcia ciężkiej broni z obszaru przygranicznego. Tajlandia zgodziła się na uwolnienie osiemnastu kambodżańskich jeńców wojennych, jeśli środki te zostaną wdrożone.

- Ta deklaracja odzwierciedla naszą wolę pokojowego rozwiązywania konfliktów, przy pełnym poszanowaniu suwerenności i integralności terytorialnej – zapewnił premier Tajlandii Anutin Charnvirakul.

Premier Kambodży Hun Manet potwierdził, że podpisane porozumienie wskazuje na to, iż konflikty muszą być rozwiązywane pokojowo "bez względu na stopień złożoności sporu".

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Polacy szkolą ratowników w Etiopii. "Rannych wożą tam taksówki" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jp / polsatnews.pl / Reuters / PAP