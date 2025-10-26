Napad na Luwr. Media informują o pierwszych zatrzymaniach

Świat

Dwaj podejrzani w sprawie kradzieży biżuterii w Luwrze zostali zatrzymani przez francuską policję - podaje agencja Reutera, powołując się na dziennik "Le Parisien". Do napadu doszło 19 października.

Napad na Luwr. Media informują o pierwszych zatrzymaniach
Zobacz więcej

 

 

Wkrótce więcej informacji...

 

Napad na Luwr. Skradziono bezcenną biżuterię

Podczas napadu, łupem złodziei padła biżuteria. Według informacji "Le Parisien", bandyci skorzystali z podnośnika na ciężarówce, aby dostać się bezpośrednio do Galerii Apolla. Zrabowanych miało zostać "dziewięć sztuk biżuterii z kolekcji Napoleona i cesarzowej: naszyjnik, broszka, tiara. Znajdowały się w dwóch witrynach.

 

ZOBACZ: "Brakuje kilkuset pracowników". Nowe informacje ws. kradzieży w Luwrze

 

Trzech lub czterech mężczyzn miało uciec z Luwru w kierunku autostrady A6. Szef MSW Francji Laurent Nunez poinformował, że cała kradzież zajęła około siedmiu minut.

 

- Zrabowane klejnoty miały nieocenioną wartość, chodzi o prawdziwe dziedzictwo kulturowe - ocenił polityk.

 

Policji udało się zabezpieczyć rękawiczki, palnik, przecinak, benzynę i krótkofalówkę. Ponadto, jak się okazało, sprawcy udający robotników, podczas ucieczki zgubili żółtą kamizelkę.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Polacy szkolą ratowników w Etiopii. "Rannych wożą tam taksówki"
Jakub Pogorzelski / jp / polsatnews.pl
Czytaj więcej
BIŻUTERIAFRANCJAKRADZIEŻLUWRNAPADRABUNEKŚWIAT

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 