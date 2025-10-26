Napad na Luwr. Media informują o pierwszych zatrzymaniach
Dwaj podejrzani w sprawie kradzieży biżuterii w Luwrze zostali zatrzymani przez francuską policję - podaje agencja Reutera, powołując się na dziennik "Le Parisien". Do napadu doszło 19 października.
Napad na Luwr. Skradziono bezcenną biżuterię
Podczas napadu, łupem złodziei padła biżuteria. Według informacji "Le Parisien", bandyci skorzystali z podnośnika na ciężarówce, aby dostać się bezpośrednio do Galerii Apolla. Zrabowanych miało zostać "dziewięć sztuk biżuterii z kolekcji Napoleona i cesarzowej: naszyjnik, broszka, tiara. Znajdowały się w dwóch witrynach.
Trzech lub czterech mężczyzn miało uciec z Luwru w kierunku autostrady A6. Szef MSW Francji Laurent Nunez poinformował, że cała kradzież zajęła około siedmiu minut.
- Zrabowane klejnoty miały nieocenioną wartość, chodzi o prawdziwe dziedzictwo kulturowe - ocenił polityk.
Policji udało się zabezpieczyć rękawiczki, palnik, przecinak, benzynę i krótkofalówkę. Ponadto, jak się okazało, sprawcy udający robotników, podczas ucieczki zgubili żółtą kamizelkę.
