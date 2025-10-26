Wkrótce więcej informacji...

Napad na Luwr. Skradziono bezcenną biżuterię

Podczas napadu, łupem złodziei padła biżuteria. Według informacji "Le Parisien", bandyci skorzystali z podnośnika na ciężarówce, aby dostać się bezpośrednio do Galerii Apolla. Zrabowanych miało zostać "dziewięć sztuk biżuterii z kolekcji Napoleona i cesarzowej: naszyjnik, broszka, tiara. Znajdowały się w dwóch witrynach.

ZOBACZ: "Brakuje kilkuset pracowników". Nowe informacje ws. kradzieży w Luwrze

Trzech lub czterech mężczyzn miało uciec z Luwru w kierunku autostrady A6. Szef MSW Francji Laurent Nunez poinformował, że cała kradzież zajęła około siedmiu minut.

- Zrabowane klejnoty miały nieocenioną wartość, chodzi o prawdziwe dziedzictwo kulturowe - ocenił polityk.

Policji udało się zabezpieczyć rękawiczki, palnik, przecinak, benzynę i krótkofalówkę. Ponadto, jak się okazało, sprawcy udający robotników, podczas ucieczki zgubili żółtą kamizelkę.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni