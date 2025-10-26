- To była chwila, nie zdążyłam powiedzieć, żeby nie skakała. To były sekundy - tłumaczyła Karolina Warta, matka dziewczynki.

Skok zakończył się dotkliwym upadkiem na tzw. dmuchańca w sali zabaw w Lublinie. 11-letnia Anastazja przyszła tam w sobotę z rodzicami i rodzeństwem, by świętować urodziny kolegi.

Lublin. Dramatyczny finał zabawy, 11-latka złamała kręgosłup

- Córka weszła na kondygnację do skoku na poduszkę. Skoczyła na nią, poduszka była nienadmuchana. Córka upadła, straciła przytomność. Nie ruszała się - mówiła matka dziecka.

Teraz dziewczynka jest przytomna i świadoma tego, co się stało. Leży pod tlenem, ma problemy z oddychaniem, jest astmatykiem.

- Córka ma złamany kręgosłup lędźwiowy, złamany kręgosłup piersiowy. Jest złamanych na pewno osiem kręgów, nie wiem jak reszta. Jest duży obrzęk płuc, jest problem z miąższem płucnym - wyjaśniała matka Anastazji.

Trwa diagnostyka. W poniedziałek lekarze zdecydują o dalszym leczeniu dziewczynki.

Winę ponoszą pracownicy? "Nie sprawdzili wcześniej wszystkich miejsc"

- Wszystko wskazuje na to, że był to bardzo niefortunny wypadek i niedopatrzenie ze strony obsługi – tłumaczyła Sylwia Ginejko-Prażmo, właścicielka sali zabaw w Lublinie.

Pracownicy przed wpuszczeniem klientów powinni sprawdzić, czy wszystkie urządzenia są sprawne.

- To jest zwykła dmuchawa. Jest do tego specjalny włącznik. No, wczoraj, wychodzi na to, że nie zostało to dopełnione - mówiła właścicielka.

Tę wersję wydarzeń potwierdzają policjanci. - Najprawdopodobniej pracownicy odpowiedzialni tego dnia za salę zapalili światła, wpuścili gości, natomiast nie sprawdzili wcześniej wszystkich miejsc i tych dmuchanych powietrzem poduszek, czy rzeczywiście są sprawne i bezpieczne - powiedział rzecznik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie, podinsp. Andrzej Fijołek.

Matka dziecka zarzuca pracownikom sali zaniedbania. Właścicielka zaprzecza

Dmuchańca napompowano po wypadku.

- Nikt z obsługi do nas nie podszedł, nie zabezpieczyli miejsca zdarzenia. Po prostu dzieci tam biegały, schodziły do nas – żaliła się matka poszkodowanej dziewczynki.

Z tymi słowami nie zgadza się właścicielka sali zabaw. - Jest to zupełnie nieprawda, ponieważ obsługa na miejscu od razu wezwała karetkę, zabezpieczyła miejsce, żeby tam nie wchodziły dzieci - tłumaczyła.

Policja przesłuchuje świadków. Za narażenie kogoś na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, a z takiego paragrafu prowadzone jest śledztwo, grożą trzy lata więzienia.

