"To może być dźwignia dla gospodarki". Szłapka o szczegółach "kosmicznej" inwestycji

Donald Tusk ogłosił decyzję o powstaniu Centrum Operacji Satelitarnych. - Mamy genialnych ludzi, Polska staje się liderem regionu, mamy do dyspozycji środki, by takie centrum jak najszybciej powstało w Polsce. Dzisiaj zapadła decyzja - argumentował.

O co tak naprawdę chodzi w tym projekcie, w "Gościu Wydarzeń" pytany był rzecznik rządu Adam Szłapka. - Chodzi o to, żeby był lepszy przepływ informacji i taka synergia tego wszystkiego, co w tych nowych technologiach Polska robi - tłumaczył.

- To jest dopiero początek (...) To będzie instytucja, która będzie koordynowała wszystkie prace związane z kwestiami satelitarnymi, mamy naprawdę świetnych ludzi - dodał Szłapka.

Czym jest Centrum Operacji Satelitarnych? Rzecznik rządu tłumaczy

Poseł Koalicji Obywatelskiej stwierdził, że nasz kraj dysponuje ludźmi, którzy znają się na "tworzeniu, wykorzystywaniu nowych technologii". Przyznał, że szczegóły inicjatywy podane zostaną "później", a zapowiedź jest tylko początkową propozycją.

- Premier rozmawiał z szefową Polskiej Agencji Kosmicznej i Sławoszem Uznańskim i panem Rafałem Modrzewskim (dyrektor generalny ICEYE - firmy zajmującej się budową komercyjnej konstelacji mikrosatelitów wyposażonych w radar SAR - red.). Dużo ciekawych pomysłów i mamy jako Polska potencjał, żeby wykorzystywać nowe technologie, przemysł kosmiczny do tego, żebyśmy się szybciej rozwijali - tłumaczył Szłapka.

Poseł przypomniał, że podczas niedzielnej konferencji prasowej pojawiła się sugestia, że powinno się "zejść z kosmosu na ziemię do codziennych spraw". - Nie! Kwestie związane z nowymi technologiami i kosmicznymi to może być dźwignia dla całej gospodarki - wskazał.

Rząd chce wykorzystać "wiedzę, którą mamy w Polsce". "Rozwój dla gospodarki"

- Rzeczy, z których korzystamy na co dzień, które zmieniły całą gospodarkę światową, to rzeczy, które wynikają z przemysłu kosmicznego bądź obronnego, więc warto w to inwestować - mówił rzecznik rządu, wymieniając przykłady takie jak internet, mikroprocesory, czy mikrofale.

Zdaniem Szłapki, należy tworzyć też węzły organizacyjne, by wykorzystywać "wiedzę, którą mamy w Polsce". - To jest rozwój dla naszej gospodarki, dla wszystkich dziedzin naszej gospodarki. Warto to robić - zapewniał.

Zapytany przez Grzegorza Kępkę o sytuację finansową polskich naukowców, którzy często skarżą się na to, że nie mają za co żyć, rzecznik stwierdził, że to "sprawy, nad którymi trzeba pracować. - Polska musi z czasem wydawać więcej na badania i rozwój, ale pamiętajmy, że czasy są takie, że musimy dużo wydawać na kwestie obronnościowe - powiedział, dodając że wiele z tych środków przeznaczanych jest również na nowe technologie.

