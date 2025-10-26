Brawurowa jazda 18-latki. Auto spadło z wiaduktu

Polska

Nadmierna prędkość doprowadziła do niebezpiecznego zdarzenia w Jeleniej Górze. Nad ranem samochód prowadzony przez 18-latkę spadł z wiaduktu obok torowiska. Młodej kobiecie na szczęście nic się nie stało.

Brawurowa jazda 18-latki. Auto spadło z wiaduktu
Facebook/ Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze
Jeleniogórska policja apeluje o ostrożność po wypadku z udziałem 18-letniej kierującej
Zobacz więcej

Do zdarzenia doszło w niedzielę tuż przed godz. 6 na skrzyżowaniu ulic 1 Maja i Drzymały w Jeleniej Górze. 

 

18-letnia kierująca osobowym samochodem straciła panowanie nad pojazdem i spadła z wiaduktu. Samochód zatrzymał się obok torowiska.

 

Jak relacjonuje Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze, kobieta nie dostosowała prędkości do panujących warunków na drodze.

 

 

 


18-latka podróżowała sama. "Na szczęście młodej kobiecie nic się nie stało – podróżowała sama, a w chwili zdarzenia pod wiaduktem nie przejeżdżał żaden pociąg" 

Jelenia Góra. Samochód spadł z wiaduktu

Jeleniogórska policja apeluje o ostrożność. "Jesień to wyjątkowo trudny okres dla kierowców. Deszcz, mgła i mokra nawierzchnia znacząco wydłużają drogę hamowania i ograniczają przyczepność pojazdu. Wczesne godziny poranne to dodatkowo czas, gdy drogi są śliskie i ciemne, a kierowcy - często jeszcze zmęczeni - reagują wolniej" - czytamy w poście opublikowanym w mediach społecznościowych.

 

Policja przypomina, by przy takich warunkach zwolnić, zachować bezpieczny odstęp od innych pojazdów i dostosować prędkość do warunków pogodowych i widoczności.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Wyjątkowa wieś na mapie Polski. Co trzeci mężczyzna to piłkarz
an / polsatnews.pl
Czytaj więcej
JELENIA GÓRAPOLSKAWIADUKTWYPADEKWYPADEK JELENIA GÓRAWYPADEK SAMOCHODOWY

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 