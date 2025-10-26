Do zdarzenia doszło w niedzielę tuż przed godz. 6 na skrzyżowaniu ulic 1 Maja i Drzymały w Jeleniej Górze.

18-letnia kierująca osobowym samochodem straciła panowanie nad pojazdem i spadła z wiaduktu. Samochód zatrzymał się obok torowiska.

Jak relacjonuje Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze, kobieta nie dostosowała prędkości do panujących warunków na drodze.



18-latka podróżowała sama. "Na szczęście młodej kobiecie nic się nie stało – podróżowała sama, a w chwili zdarzenia pod wiaduktem nie przejeżdżał żaden pociąg"

Jelenia Góra. Samochód spadł z wiaduktu

Jeleniogórska policja apeluje o ostrożność. "Jesień to wyjątkowo trudny okres dla kierowców. Deszcz, mgła i mokra nawierzchnia znacząco wydłużają drogę hamowania i ograniczają przyczepność pojazdu. Wczesne godziny poranne to dodatkowo czas, gdy drogi są śliskie i ciemne, a kierowcy - często jeszcze zmęczeni - reagują wolniej" - czytamy w poście opublikowanym w mediach społecznościowych.

Policja przypomina, by przy takich warunkach zwolnić, zachować bezpieczny odstęp od innych pojazdów i dostosować prędkość do warunków pogodowych i widoczności.

an / polsatnews.pl