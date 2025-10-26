W bibliotece w stolicy Austrii ruszył wielki projekt opracowywania i publikowania w formie cyfrowej historycznych dokumentów. Chodzi o liczące nawet kilkaset lat listy czy pisma, które spoczywają w bibliotecznych archiwach. Zadanie to jest realizowane w ramach projektu "Crowdsourcing", którym kieruje Katrin Kuehnert, badaczka z Biblioteki Wiedeńskiej.

Jak wyjaśnia, "crowdsourcing" w tym przypadku oznacza przekazanie zadań wcześniej realizowanych przez bibliotekę zainteresowanym wolontariuszom. W szczególności chodzi o odczytywanie tzw. kurrenty, czyli ręcznego pisma gotyckiego używanego do pierwszych lat XX. wieku, i przepisywanie go na współczesny alfabet. W projekcie już biorą udział osoby spoza Austrii. - Cieszymy się na niemieckojęzycznych wolontariuszy z całego świata. W projekt już są zaangażowane osoby z Niemiec, Kanady czy Australii. Bylibyśmy zachwyceni, gdyby dołączyły do nas również osoby z Polski - tłumaczy Kuehnert.

Austria. Biblioteka Wiedeńska szuka wolontariuszy

Kierowniczka projektu zwraca uwagę, że obecnie opracowywane są dokumenty z lat 1914-1934. Do tej pory udało się zdigitalizować około 17 tys. rękopisów z epoki. - To przede wszystkim dokumenty pokazujące życie codzienne tego okresu dziejów imperium austro-węgierskiego. Opisują one rzeczywistość, w jakiej żyli zarówno autorzy, jak i adresaci tych listów - wyjaśnia badaczka.

ZOBACZ: Cenne egzemplarze usuwane z najstarszej węgierskiej biblioteki. Zagraża im żarłoczny owad

W ocenie Katrin Kuehnert udział wolontariuszy z Polski byłby nieoceniony. - Biblioteka Wiedeńska przechowuje różnorodną kolekcję dzieł, które zostały opublikowane w Wiedniu lub dotyczą samego miasta. Jednak ze względu na wspólną historię z czasów imperium austro-węgierskiego znajdują się tu również pozycje dotyczące Polski, choć są one głównie w języku niemieckim - mówi.

Biblioteka Wiedeńska chce przetłumaczyć unikatowe dokumenty

Projekt jest skierowany do wszystkich, którzy chcieliby aktywnie uczestniczyć w katalogowaniu zbiorów historycznych.

Celem projektu jest nie tylko odczytanie źródeł, ale też publikacja i udostępnienie ich wszystkim zainteresowanym. - Nasze projekty crowdsourcingowe oferują możliwość bliskiej współpracy z dziedzictwem kulturowym i uczynienia go czytelnym i zrozumiałym dla przyszłych pokoleń. W ten sposób pamięć o mieście staje się darmową wiedzą dla nas wszystkich. Ponadto, unikatowe dokumenty historyczne dają wgląd w codzienne życie, a wiele interesujących szczegółów czeka na odkrycie - podsumowuje Katrin Kuehnert.

Zainteresowani mogą zarejestrować się za pośrednictwem strony internetowej Biblioteki Wiedeńskiej.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Polacy szkolą ratowników w Etiopii. "Rannych wożą tam taksówki" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

an / PAP