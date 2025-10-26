Na odcinku drogi w Szklarskiej Porębie trwają działania policji. Samochody ciężarowe są zatrzymywane na parkingu przy zajeździe Piastów, przy drodze krajowej nr 3. "Aktualnie oczekujemy na przybycie służb drogowych, które zajmą się odśnieżaniem i udrożnieniem przejazdu" - informuje policja.

Jak informują służby, do nieprzejezdności drogi przyczyniły się intensywne opady śniegu i trudne warunki atmosferyczne. Te miały wystąpić w bardzo krótkim czasie.

Atak zimy na Dolnym Śląsku. Droga w Szklarskiej Porębie nieprzejezdna

Policja zaapelowała do kierowców o unikanie przejazdu w kierunku Jakuszyc i granicy z Czechami, przynajmniej do czasu poprawy warunków i wznowienia ruchu. "Prosimy o korzystanie z objazdów i bieżące śledzenie komunikatów drogowych" - czytamy w komunikacie.

W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi, Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze wydała ostrzeżenia dotyczące konieczności dostosowania prędkości do sytuacji na drodze. "Zwracamy uwagę, że większość pojazdów wciąż porusza się na oponach letnich, co znacząco utrudnia jazdę po zaśnieżonych i oblodzonych nawierzchniach" - czytamy.

Służby proszą także o niewyjeżdżanie w góry bez odpowiedniego przygotowania pojazdu, a także pozostawianie samochodów w bezpiecznych miejscach w razie problemów z trakcją oraz nieblokowanie drogi innych uczestnikom ruchu.

"Policja przypomina: bezpieczeństwo na drodze zależy od odpowiedzialności każdego kierowcy. W obecnych warunkach pogodowych nawet krótki odcinek może okazać się niebezpieczny dla życia i zdrowia" - napisano.

