Zmiana czasu na zimowy. Kiedy cofamy zegarki?

Polska

W nocy zmienimy czas z letniego na zimowy. Zegarki przestawimy o godzinę wstecz, co oznacza, że w niedzielę pośpimy godzinę dłużej. Z powodu zmiany ponad 20 pociągów zatrzyma się w nocy na 60 minut.

Zmiana czasu z letniego na zimowy oznacza cofnięcie wskazówek zegara
W nocy z soboty na niedzielę (z 25 na 26 października) zmieniamy czas z letniego na zimowy. Wskazówki zegarów cofniemy z godz. 3 na 2, dzięki czemu możemy spać godzinę dłużej. 

Kiedy cofamy zegarki? Zmiana czasu w nocy z soboty na niedzielę

W całej Unii Europejskiej na czas zimowy przechodzi się w ostatnią niedzielę października, a do czasu letniego wraca się w ostatnią niedzielę marca. Wspólną we wszystkich państwach członkowskich datę i czas rozpoczęcia oraz zakończenia okresu stosowania czasu letniego wyznacza dyrektywa obowiązująca od 2001 r. W Polsce zmianę czasu reguluje rozporządzenie prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2022-2026.

 

ZOBACZ: Zbliża się zmiana czasu na zimowy. Może wpłynąć na wypłaty

 

W 2018 r. pojawiła się szansa na odejście od przestawiania zegarków co pół roku. Komisja Europejska zaproponowała zniesienie zmiany czasu. Propozycję tę poparł Parlament Europejski, ale sprawa utknęła w Radzie UE. Po raz ostatni Rada UE zajmowała się kwestią w 2019 r. Trudności wiązały się z tym, że kraje muszą porozumieć się między sobą i skoordynować, przy którym czasie - letnim czy zimowym - chcą zostać. Ostateczne rozstrzygnięcie wciąż nie zapadło.

Zmiana czasu na zimowy. Pociągi staną na godzinę

W nocy z soboty na niedzielę z powodu przejścia na czas zimowy 22 pociągi przewożące pasażerów zatrzymają się na godzinę na wybranych stacjach. 

 

PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowały, że w specjalnie przygotowanym rozkładzie jazdy pociągi kursujące w okolicach godz. 3.00 zatrzymają się na około 60 minut na najbliższej stacji, po czym wyruszą w dalszą podróż. Godziny przyjazdu do stacji docelowych pozostaną bez zmian. Natomiast składy wyjeżdżające w niedzielę 26 października, będą kursować już normalnie, zgodnie z obowiązującym rozkładem.

 

ZOBACZ: Wkrótce zmiana czasu na zimowy. Wpłynie na czas pracy i wynagrodzenie

 

W momencie zmiany czasu, na sieci kolejowej Polskich Linii Kolejowych będą kursowały 22 pociągi przewożące pasażerów. Postój obejmie 13 pociągów PKP Intercity, 2 RegioJet, 1 Leo Express, 2 składy Kolei Mazowieckich, 3 PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście oraz 1 Polregio.

 

WIDEO: "Kaczyński kopiuje Lewicę". Katarzyna Kotula o nowym programie PiS
Anna Nicz / PAP / polsatnews.pl
