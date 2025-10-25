"Jak ocenia Pani/Pan propozycję Konfederacji, aby warunkiem współpracy tego ugrupowania z PiS było odejście Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego z czynnej polityki?" - brzmiało pytanie zadane przez pracowników SW Research na potrzeby sondażu dla Onetu.

Sondaż ws. wizji koalicji PiS i Konfederacji. Wyniki jednoznaczne

Pozytywnie oceniło ten warunek 47,7 proc. ankietowanych, negatywnie zaś 19,7 proc. Pozostałe 32,6 proc. osób nie było w stanie opowiedzieć się po żadnej ze stron.

Wyniki rozłożyły się podobnie we wszystkich wyróżnionych przez SW Research grupach respondentów.

ZOBACZ: Kto premierem w rządzie PiS z Konfederacją? Jest nowy sondaż

"Pozytywne odpowiedzi zdecydowanie przeważają nad negatywnymi zarówno wśród kobiet (44,2 proc. pozytywnych i 19,8 proc. negatywnych), jak i mężczyzn (51,6 proc. i 19,7 proc.), a także wśród poszczególnych grup wiekowych (od najmłodszych do najstarszych wyborców), czy też wśród mieszkańców wsi i miast (zarówno tych małych, jak i największych)" - podaje Onet.

Sondaż został zrealizowany w dniach 21-22 października 2025 r. metodą wywiadów on-line (CAWI — Computer-Assisted Web Interview) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 825 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych.

Mentzen wskazał warunek. "Wtedy porozumienie jawi się jako coś możliwego"

Dyskusje na temat potencjalnego zjednoczenia Prawa i Sprawiedliwości z Konfederacją toczą się od miesięcy. Według badań opinii partia Jarosława Kaczyńskiego mogłaby powalczyć o parlamentarną większość, gdyby po kolejnych wyborach zaczęła współpracować z formacją Sławomira Mentzena. W ostatnim sondażu OGB ugrupowania zdobyły kolejno 29,81 proc. i 15,50 proc. głosów.

Wypowiedzi samych liderów zdają się jednak rozwiewać wizje współpracy. - Jeżeli nie nastąpiłby cud w postaci całkowitej zmiany poglądów, to ja takiej możliwości (współpracy - red.) nie widzę. Jak my, partia, która stworzyła w ogóle w Polsce mechanizm realnej solidarności społecznej - bo przedtem go tak naprawdę nie było, albo był w minimalnym stopniu - ma współdziałać z partią, która przedstawia sobą ideę darwinizmu społecznego? - mówił Kaczyński na konferencji prasowej w połowie września.

ZOBACZ: Trump wymierzył Kremlowi bolesny cios. Ujawniono, kto przekonał go do sankcji

Natomiast na początku października, w rozmowie z Radiem Zet, do sprawy odniósł się także Mentzen. - Jarosław Kaczyński bez przerwy powtarza, że nie chce z nami rozmawiać, obraża nas, kłamie na nasz temat - tłumaczył, komentując pomysł zawarcia paktu senackiego z PiS.

- Dopóki głową jest tam (w PiS - red.) Jarosław Kaczyński, a jego prawą ręką Mateusz Morawiecki to będzie bardzo ciężko się porozumieć - dodał. Dopytywany, czy powinni odejść, stwierdził, że "wtedy porozumienie jawi się jako coś możliwego do zrobienia".

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni