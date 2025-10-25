Żałoba w diecezji. Dwóch księży zmarło tego samego dnia. "Wyrazy najgłębszego współczucia"

Diecezja kielecka przeżywa wielką żałobę. Tego samego dnia zmarło dwóch księży w wieku 41 i 48 lat. Obaj od dawna pełnili posługę duszpasterską.

Śmierć kapłanów nastąpiła w piątek 24 października. Na stronie diecezji opublikowano nekrologi 41-letniego ks. Marcina Bajera i 48-letniego ks. Rafała Palacza.

 

Pierwszy z nich w duszpasterstwie spędził 14 lat, drugi - przeszło dwie dekady.

Diecezja kielecka w żałobie. Zmarło dwóch księży

Ksiądz Rafał Palacz był wikariuszem parafii w Sokolnikach. Termin jego pogrzebu nie został jeszcze wyznaczony. "Zachęcamy do uczestnictwa w wieczornym różańcu i modlitwę za duszę śp. ks. Rafała" - napisano na stronie parafii.

 

Z kolei ks. Marcin Bajer od 2022 roku pełnił funkcję kapelana szpitala im. Ojca Rafała w Proszowicach. Serwis EchoDnia podaje, że wcześniej pracował jako wikariusz w kilku parafiach w diecezji kieleckiej, m.in. w Skorzeszycach, Nowinach i Prandocinie.

 

W poniedziałek o godz. 15 w kościele parafialnym w Proszowicach biskup Andrzej Kaleta poprowadzi mszę świętą żałobną w intencji ks. Marcina Bajera. Jego pogrzeb został wyznaczony na wtorek i odbędzie się pod przewodnictwem biskupa kieleckiego Jana Piotrowskiego.

 

Uroczystość rozpocznie się o godz. 12 w kościele świętej Jadwigi Królowej w Lipniku.

 

"Z wielkim smutkiem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci (…). Rodzinie i bliskim zmarłego składamy wyrazy najgłębszego współczucia" - pożegnali księdza dyrekcja i pracownicy szpitala w Proszowicach.

 

