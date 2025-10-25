Tragiczny wypadek przy przejściu granicznym. Ciężarówka staranowała kilka aut

Polska

Ciężarówka, kierowana przez obywatela Ukrainy, wjechała w kilka samochodów na przejściu granicznym w Hrabennem. Droga krajowa nr 17 jest całkowicie zablokowana. Nie żyje jedna osoba - poinformowała lubelska policja.

Tragiczny wypadek przy przejściu granicznym. Ciężarówka staranowała kilka aut
X/Policja Lubelska
Tragiczny wypadek przed przejściem granicznym. Zginął obywatel Ukrainy
Do tragicznego wypadku doszło o godz. 5:35 w miejscowości Zatyle (gm. Lubycza Królewska), znajdującej się w rejonie polsko-ukraińskiego przejścia granicznego Hrebenne.

 

Policja lubelska przekazała, że według wstępnych ustaleń kierujący ciężarówką obywatel Ukrainy uderzył w tył innego pojazdu ciężarowego, stojącego w kolejce do odprawy. Następnie z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn zjechał na przeciwległy pas, doprowadzając do kolejnego zderzenia - tym razem z samochodem osobowym marki BMW.

Wypadek z udziałem ciężarówki przed przejściem granicznym. Nie żyje kierowca

Na miejsce wezwano funkcjonariuszy policji, jednostkę straży pożarnej i zespół ratownictwa medycznego. Mimo podjęcia działań resuscytacyjnych, nie udało się przywrócić funkcji życiowych Ukraińca, który spowodował wypadek. Zginął na miejscu. Kierowca osobówki natomiast został zabrany do szpitala.

 

ZOBACZ: Ciało mężczyzny leżało na drodze. Policja apeluje o pomoc

 

Droga krajowa na tym odcinku pozostaje zablokowana. Służby kierują na wytyczone objazdy przez miejscowość Szalenik. Policja z Tomaszowa Lubelskiego prowadzi czynności wyjaśniające okoliczności i dokładny przebieg zdarzenia.

 

Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Funkcjonariusze apelują o uwagę i zmniejszenie prędkości w rejonach, w których panuje większe natężenie ruchu ciężarówek w związku z odprawą graniczną.

 

Patryk Idziak / polsatnews.pl
CIĘŻARÓWKADROGA KRAJOWAHREBENNEKIEROWCALUBELSKIEPOLICJAPOLSKAUKRAINIECWYPADEK

