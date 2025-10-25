Tragiczny wypadek przy przejściu granicznym. Ciężarówka staranowała kilka aut

Do tragicznego wypadku doszło o godz. 5:35 w miejscowości Zatyle (gm. Lubycza Królewska), znajdującej się w rejonie polsko-ukraińskiego przejścia granicznego Hrebenne.

Policja lubelska przekazała, że według wstępnych ustaleń kierujący ciężarówką obywatel Ukrainy uderzył w tył innego pojazdu ciężarowego, stojącego w kolejce do odprawy. Następnie z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn zjechał na przeciwległy pas, doprowadzając do kolejnego zderzenia - tym razem z samochodem osobowym marki BMW.

Wypadek z udziałem ciężarówki przed przejściem granicznym. Nie żyje kierowca

Na miejsce wezwano funkcjonariuszy policji, jednostkę straży pożarnej i zespół ratownictwa medycznego. Mimo podjęcia działań resuscytacyjnych, nie udało się przywrócić funkcji życiowych Ukraińca, który spowodował wypadek. Zginął na miejscu. Kierowca osobówki natomiast został zabrany do szpitala.

Droga krajowa na tym odcinku pozostaje zablokowana. Służby kierują na wytyczone objazdy przez miejscowość Szalenik. Policja z Tomaszowa Lubelskiego prowadzi czynności wyjaśniające okoliczności i dokładny przebieg zdarzenia.

Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Funkcjonariusze apelują o uwagę i zmniejszenie prędkości w rejonach, w których panuje większe natężenie ruchu ciężarówek w związku z odprawą graniczną.

