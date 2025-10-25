Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny już za kilka dni. Reporter Polsat News sprawdzał na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu, jak w tym roku wyglądają ceny zniczy i chryzantem.





- Przyzwoite ceny, nie ma dramatu - mówi jeden z odwiedzających nekropolię. - Nie pamiętam, jakie były w zeszłym roku, ale 30 zł na dzisiaj to jest do przeżycia.

- Jest drożej niż w zeszłym roku - uważa kolejny mieszkaniec. Inni uznają także, że ceny są porównywalne.

Bukiet chryzantem kosztuje tam około 50 zł. Znicze od 12, 15 zł do nawet 130 zł.

Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. Apel policji

Podczas Dnia Zmarłych należy pamiętać także o bezpieczeństwa.

- Zwracajmy uwagę na oznakowania w obrębie cmentarzy i metropolii zmienią się rozkłady jazdy. Na miejscu będą funkcjonariusze kierujący ruchem i sygnały, które będą wydawać są najważniejsze - mówi asp. sztab. Anna Nicer z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu,

Policja przypomina, że okolice dnia Wszystkich Świętych to czas "gorących łowów" dla kieszonkowców. Osoby wybierające się na cmentarz muszą zadbać o zabezpieczenie portfeli, dokumentów i innych kosztownych przedmiotów.

