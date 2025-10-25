Do zdarzenia doszło w sobotę po południu w bibliotece publicznej znajdującej się przy skrzyżowaniu West Avenue i Chavez Street w centrum Austin. Początkowo media donosiły o wielu ofiarach, jednak wkrótce w komunikacie wydanym przez policję potwierdzono, że w zdarzeniu ucierpiała jedna osoba.

Podejrzanym jest szczupły, czarnoskóry mężczyzna. Służby informują, że miał na sobie szarą bluzę z kapturem, czarne buty i dwie czarne torby.

Strzelanina w bibliotece w Teksasie. Podejrzany zbiegł

Policja potwierdza, że do tej pory nie udało się odnaleźć sprawcy. Mundurowi podejrzewają, że nie ma go już w centrum miasta. W oświadczeniu zaapelowano o poinformowanie służb w razie zauważenia mężczyzny i niepodejmowania samodzielnych prób zatrzymania.

Funkcjonariusze zabezpieczają wielopiętrowy budynek, w którym doszło do zdarzenia. Na miejscu są również oddziały SWAT. W sieci pojawiły się nagrania, na którym widać, że w okolicy pojawiło się wiele radiowozów policyjnych, karetka i wóz straży pożarnej.

Biblioteka opublikowała w mediach społecznościowych wpis, w którym poinformowała, że jest nieczynna.

