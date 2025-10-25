Strzelanina w bibliotece w Teksasie. Trwa obława za podejrzanym

Świat Paweł Sekmistrz / polsatnews.pl

Trwa obława za mężczyzną, który miał otworzyć ogień w publicznej bibliotece w Austin w stanie Teksas. Amerykańskie media donoszą o co najmniej jednej osobie poszkodowanej. Policja potwierdza, że ranny został przetransportowany do szpitala.

Strzelanina w bibliotece w Teksasie. Trwa obława za podejrzanym
Stephen Spillman/AP - zdj. ilustr.
Policja zabezpiecza teren po strzelaninie w bibliotece w Teksasie
Zobacz więcej

Do zdarzenia doszło w sobotę po południu w bibliotece publicznej znajdującej się przy skrzyżowaniu West Avenue i Chavez Street w centrum Austin. Początkowo media donosiły o wielu ofiarach, jednak wkrótce w komunikacie wydanym przez policję potwierdzono, że w zdarzeniu ucierpiała jedna osoba.

 

Podejrzanym jest szczupły, czarnoskóry mężczyzna. Służby informują, że miał na sobie szarą bluzę z kapturem, czarne buty i dwie czarne torby.

Strzelanina w bibliotece w Teksasie. Podejrzany zbiegł

Policja potwierdza, że do tej pory nie udało się odnaleźć sprawcy. Mundurowi podejrzewają, że nie ma go już w centrum miasta. W oświadczeniu zaapelowano o poinformowanie służb w razie zauważenia mężczyzny i niepodejmowania samodzielnych prób zatrzymania.

 

ZOBACZ: Turysta zginął w sercu Rzymu. Koszmarny wypadek przy Panteonie

 

Funkcjonariusze zabezpieczają wielopiętrowy budynek, w którym doszło do zdarzenia. Na miejscu są również oddziały SWAT. W sieci pojawiły się nagrania, na którym widać, że w okolicy pojawiło się wiele radiowozów policyjnych, karetka i wóz straży pożarnej.

 

 

Biblioteka opublikowała w mediach społecznościowych wpis, w którym poinformowała, że jest nieczynna.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Polacy szkolą ratowników w Etiopii. "Rannych wożą tam taksówki"
Czytaj więcej
AUSTINOBŁAWAŚWIATTEKSASUSA

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 