Strzelanina w bibliotece w Teksasie. Trwa obława za podejrzanym
Trwa obława za mężczyzną, który miał otworzyć ogień w publicznej bibliotece w Austin w stanie Teksas. Amerykańskie media donoszą o co najmniej jednej osobie poszkodowanej. Policja potwierdza, że ranny został przetransportowany do szpitala.
Do zdarzenia doszło w sobotę po południu w bibliotece publicznej znajdującej się przy skrzyżowaniu West Avenue i Chavez Street w centrum Austin. Początkowo media donosiły o wielu ofiarach, jednak wkrótce w komunikacie wydanym przez policję potwierdzono, że w zdarzeniu ucierpiała jedna osoba.
Podejrzanym jest szczupły, czarnoskóry mężczyzna. Służby informują, że miał na sobie szarą bluzę z kapturem, czarne buty i dwie czarne torby.
Strzelanina w bibliotece w Teksasie. Podejrzany zbiegł
Policja potwierdza, że do tej pory nie udało się odnaleźć sprawcy. Mundurowi podejrzewają, że nie ma go już w centrum miasta. W oświadczeniu zaapelowano o poinformowanie służb w razie zauważenia mężczyzny i niepodejmowania samodzielnych prób zatrzymania.
Funkcjonariusze zabezpieczają wielopiętrowy budynek, w którym doszło do zdarzenia. Na miejscu są również oddziały SWAT. W sieci pojawiły się nagrania, na którym widać, że w okolicy pojawiło się wiele radiowozów policyjnych, karetka i wóz straży pożarnej.
Biblioteka opublikowała w mediach społecznościowych wpis, w którym poinformowała, że jest nieczynna.
