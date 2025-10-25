Do wymiany zdań między Jackiem Kurskim a Joanną Lichocką doszło w trakcie panelu dotyczącego mediów. W pewnym momencie uczestniczący w nim były prezes TVP zaczął rozwijać temat dotyczący sytuacji w państwowych mediach, jaka panowała, gdy obejmował swoje stanowisko.

- Kiedy myśmy przychodzili do telewizji 8 stycznia 2016 r., to była to telewizja, o której mówiło się, że spada dramatycznie oglądalność, że traci rynek, że ludzie nie płacą abonamentu, nie ma pieniędzy, jest zacofana technologicznie - przekonywał, po czym zaczął wymieniać programy, które - według jego słów - miały tracić widzów.

Spięcie na konwencji PiS. Lichocka przerwała Kurskiemu

Nagle w słowo weszła mu Joanna Lichocka, która skutecznie przerwała jego wypowiedź. - Jacku, jeśli mogę cię troszeczkę poprosić o powiedzenie diagnozy co dalej, a nie jak wspaniale zmieniłeś Telewizję Polską... - zaapelowała.

- Ja jeszcze o sobie nawet słowa nie powiedziałem - bronił się Kurski.

Lichocka nie zmieniła jednak zdania. - Ale wszyscy wiemy do czego to zmierza. Oddajemy ci zasługi. Poprosimy o to, co w przyszłości. Co mamy robić teraz i co w przyszłości. Jaką powinniśmy przyjąć wizję rozwoju mediów publicznych.

Były prezes TVP próbował jeszcze tłumaczyć, że nie mówił o sobie, a o "dobrej zmianie", ale ostatecznie przeszedł do tematu, którego dotyczył panel.

Sobota pod znakiem polityki. Konwencje największych partii w Polsce

Konwencja Prawa i Sprawiedliwości rozpoczęła się w piątek. Dwudniowy program zatytułowano hasłem "Myśląc: Polska".

"Podczas gdy jedni zajmują się sami sobą, w(y)prowadzając sztandary, a przy tym pracują ledwie na 31 proc., my ruszamy pełną parą z Konwencją 'Myśląc Polska'. Szeroka dyskusja fachowców, ekspertów, polityków i obywateli. To początek procesu tworzenia naszego programu. Trzeba mieć plan. Trzeba mieć cel. Bez celu nie ma zwycięstwa, a bez planu nie ma rządzenia. Zapraszam wszystkich zainteresowanych do Katowic. Wspólnie budujmy rozwój, nowoczesność i pomyślność Polski" - napisał w piątek rano Jarosław Kaczyński.

W sobotę odbywa się również konwencja zjednoczeniowa Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej. Podczas swojego wystąpienia premier Donald Tusk ogłosił, że nowa formacja będzie nazywać się Koalicja Obywatelska.

