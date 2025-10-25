Rybak nie chciał się podporządkować zakazom. NATO musiało przerwać ćwiczenia w Norwegii

Kapitan kutra rybackiego Olafur Einarsson zignorował zakaz połowów w rejonie natowskich szkoleń Steadfast Noon, mając pełną świadomość konsekwencji - ustalił dziennik "Kyst og Fjord".

W miejscu, gdzie zamierzano zrzucać pociski, rybak postanowił zarzucić sieci. Piloci otrzymali ostatecznie nakaz przerwania operacji i powrotu do bazy.

Ćwiczenia NATO przerwane z powodu rybaka

Obszar ćwiczeń NATO został wyznaczony w tym rejonie nieprzypadkowo. Na wyspie położone jest współpracujące z sojuszem centrum kosmiczne Andoya Space. Według jego przedstawicieli naruszenie strefy przez norweskiego rybaka naraziło niemieckie siły powietrzne na "milionowe straty". - Plan zakładał, że w środę zrzucimy bomby. Zaangażowanych było wielu ludzi - mówił Tony Klaeboe.

Einarsson jednak nie przejął się liczbami i zagroził, że zrobi to ponownie.

- Tak, to jest spór o terytorium. Jeśli zamierzają zaprosić wiele osób na praktyki na naszych łowiskach i pozbawić nas możliwości łowienia ryb, to zrobi się nieprzyjemnie. Oczywiście, że tak będzie - mówił rybak w rozmowie z reporterami norweskiej gazety.

"Drobiazgi się kumulują". Spór o połowy w Norwegii

Rybak zauważył, że armia coraz częściej wydaje zakazy połowów, co jego zdaniem wymaga okazania sprzeciwu. Na łamach "Kyst og Fjord" skarżył się, że organizatorzy ćwiczeń wojskowych stale naruszają prawo do połowu, a dotychczasowe uzgodnienia są zmieniane bez wcześniejszych konsultacji.

- Niektórzy mogą pomyśleć, że to drobiazg, ale po tylu latach, z tyloma "drobiazgami", robi się z tego niezła sumka - komentował dla dziennikarzy Robert Brun ze Stowarzyszenia Rybaków Oksnes.

