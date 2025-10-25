Renta wdowia stwarza możliwość jednoczesnej wypłaty renty rodzinnej (po zmarłym małżonku) i innego własnego świadczenia emerytalno-rentowego. Ustawodawca dał możliwość wyboru wariantu: otrzymania w 100 proc. jednego świadczenia oraz części drugiego (początkowo 15 proc., a od 1 stycznia 2027 roku już 25 proc.).

Wypłata renty wdowiej jest możliwa po złożeniu odpowiedniego wniosku i spełnieniu wszystkich przesłanek przewidzianych przepisami. Wielu seniorów uważa, że krzywdzące jest zwłaszcza kryterium wieku.

Kto nie ma prawa do renty wdowiej?

Prawo do otrzymywania renty wdowiej warunkowane jest przez trzy podstawowe kryteria, które muszą zostać spełnione:

posiadanie równocześnie prawa do renty rodzinnej po zmarłym małżonku oraz prawa do własnego świadczenia emerytalno-rentowego

pozostawanie we wspólności majątkowej do dnia śmierci współmałżonka

prawo do renty rodzinnej nie może być nabyte wcześniej niż na pięć lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego

Czy kryteria przyznania renty wdowiej są krzywdzące?

Seniorzy z województwa warmińsko-mazurskiego wystosowali 18 czerwca 2025 roku petycję do Prezesa Rady Ministrów postulującą m.in.:

wykreślenie limitu trzykrotności najniższej emerytury

rezygnację z wprowadzenia kryterium dochodowego czy ograniczeń, które powodują wykluczenie osób owdowiałych wcześniej

Z kolei 27 sierpnia 2025 roku wpłynęła do prezydenta petycja matki pięciorga dzieci, która w wieku 47-lat owdowiała. Kobieta oczekuje zniesienia kryterium wiekowego lub jego istotnej modyfikacji, aby osoby, które straciły małżonka zbyt wcześnie (zdaniem ustawodawcy), nie traciły prawa do dodatkowych środków finansowych.

"Śmierć mojego męża nastąpiła zbyt wcześnie w rozumieniu przepisów. Ta niezależna ode mnie okoliczność pozbawiła mnie i tysiące innych wdów należnego wsparcia od państwa" - argumentowała w petycji, którą cytował "Fakt".

Kontrowersyjne kryterium wieku - argumenty za i przeciw zmianie

Z perspektywy prawnej i społecznej kryterium wieku uprawniające do pobierania renty wdowiej, prowadzi do istotnej selekcji uprawnionych. Wyklucza bowiem osoby, które straciły partnera bardzo wcześnie i często znajdują się w znacznie trudniejszej sytuacji (np. rodzice samotnie wychowujący małe dzieci, osoby z zobowiązaniami finansowymi).

Zdaniem przeciwników tych rozwiązań kryterium to stoi w sprzeczności z zasadami sprawiedliwości społecznej i równego traktowania ubezpieczonych, którzy przez lata odprowadzali składki.

