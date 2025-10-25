Wypadek miał miejsce w Zarębinie (pow. płoński) ok. godz. 5:30. Policjanci ustalili wstępnie, że 22-letnia kierująca samochodem BMW najprawdopodobniej podczas manewru wyprzedzania zawadziła o przód ciężarówki.

- Auto wpadło w poślizg, zjechało do przydrożnego rowu i przewróciło się na bok - poinformowała nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Płońsku.

Zderzenie z ciężarówką. Ranna pasażerka, kierowcy byli trzeźwi

Jelczem natomiast podróżowało w sumie 17 żołnierzy, z których żaden nie odniósł obrażeń. Policja przekazała, że to oni udzielili pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadku.

Ranna została 52-letnia pasażerka z BMW. Kobietę przetransportowano do szpitala.

Skontrolowano stan kierowców obu samochodów. "Badania stanu trzeźwości wykazały, że zarówno 22-letnia kierująca BMW, jak i żołnierz kierujący pojazdem wojskowym byli trzeźwi" - podano w komunikacie płońskiej komendy.

Apel policji. Prosi o dostosowywanie prędkości

Funkcjonariusze wykonali oględziny i zabezpieczyli miejsce wypadku. Kolejnym krokiem będzie ustalenie dokładnych okoliczności i przyczyn zdarzenia. Policja apeluje do kierowców o dostosowywanie prędkości do warunków panujących na drodze.

Podobny apel wydała wcześniej policja lubelska, która poinformowała z kolei o sobotnim wypadku przed przejściem granicznym w Hrabennem. Tam ciężarówka, kierowana przez obywatela Ukrainy, staranowała dwa inne samochody w kolejce do odprawy. Sprawca zdarzenia zginął na miejscu.

