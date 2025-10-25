Płonie hala sortowni odpadów w Elblągu. Służby apelują o zamykanie okien

W Zakładzie Utylizacji Odpadów w Elblągu wybuchł pożar. Na miejscu trwa akcja gaśnicza, w której uczestniczy kilkanaście zastępów straży pożarnej. Służby apelują do mieszkańców o zamykanie okien.

Do pożaru doszło w jednej z hal sortowni instytucji, przy ul. Mazurskiej w Elblągu. W akcji ratowniczo-gaśniczej bierze udział 11 zastępów straży pożarnej. W komunikacie wydanym przez prezydenta Elbląga Michała Missana poinformowano, że kolejne są już w drodze.

 

Z informacji przekazanych polsatnews.pl przez rzecznika elbląskiej policji nadkom. Krzysztofa Nowackiego wynika, że nikt nie ucierpiał w wyniku zdarzenia.

Pożar w sortowni odpadów. Trwa intensywna akcja gaśnicza

Przedstawiciel policji wyjaśnił, że pożarowi uległa jedna z kilku hal, które należą do Zakładu Utylizacji Odpadów w Elblągu. Nie ustalono dotąd przyczyn zdarzenia, mundurowi oczekują na zakończenie akcji gaśniczej, by móc przeprowadzić oględziny.

 

 

 

 

- Nie wiemy na tę chwilę, czy to zaprószenie ognia, czy podpalenie - przekazał nam nadkom. Nowacki.

 

Policja apeluje do mieszkańców dzielnic Zawada, Rubno i Próchnik o pozamykanie okien ze względu na możliwość wystąpienia zadymienia.

 

 

 

 

Na miejscu pożaru obecny jest włodarz miasta, a towarzyszą mu m.in. wicewojewoda warmińsko-mazurski Mateusz Szauer i dyrektor Zakładu Utylizacji Odpadów. Na ten moment nie wiadomo, ile potrwają jeszcze działania straży pożarnej.

 

