Niespokojna noc w Ukrainie. Rakiety balistyczne wysłane na Kijów, są ranni

"W stolicy działa obrona przeciwlotnicza. Wróg atakuje miasto pociskami. Prosimy o pozostanie w schronach do odwołania alarmu!" - zaapelował w mediach społecznościowych szef administracji wojskowej Kijowa Timur Tkaczenko.

W Kijowie i kilku obwodach ogłoszono alarm powietrzny. W samej stolicy natomiast słychać było serię eksplozji, a we wschodniej części miasta wybuchły pożary. Agencja dpa twierdzi, że celem ataku były elektrownie cieplne.

Wojna w Ukrainie. Nocny atak na Kijów

Według relacji mera Witalija Kliczki, minionej nocy straż pożarna interweniować musiała w rejonach darnickim i desniańskim. Co najmniej osiem osób zostało rannych, a co najmniej trzy z nich wymagały hospitalizacji.

W rejonie dniprowskim podczas ataku uszkodzone zostały okna budynków, zaparkowane pojazdy, a na jednym z podwórek powstała duża wyrwa w ziemi.

Na chwilę przed eksplozjami, ukraińskie siły powietrzne ostrzegły o rosyjskich rakietach balistycznych zmierzających w kierunku stolicy.

Rosjanie intensyfikują ataki w Ukrainie

Atak nastąpił zaledwie kilka dni po ostatnim, zakrojonym na szeroką skalę nalocie na ukraińskie miasta, który miał miejsce w nocy z 22 na 23 października. Rosjanie uderzyli wówczas rakietami i dronami w infrastrukturę energetyczną, zabijając sześć osób i raniąc co najmniej 44.

W ostatnich tygodniach Rosja zintensyfikowała ataki na obiekty energetyczne, przygotowując Ukraińców na kolejną, ciężką zimę. Zdaniem Kliczki może ona być najtrudniejszą zimą od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji.

