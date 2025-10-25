Nie masz dzieci? Sprawdź, kto przejmie twój majątek po śmierci
Większość ludzi chciałaby mieć kontrolę nad tym, co stanie się z dorobkiem ich życia, gdy odejdą z tego świata. Decydują się wtedy na sporządzenie testamentu. Nie każdy jednak chce lub zdąży to zrobić. Wówczas dziedziczeniem kierują przepisy prawa. Nie zawsze są one korzystne dla bliskich zmarłej osoby.
Jeśli ktoś przed śmiercią nie pozostawi ostatniej woli lub testament zostanie unieważniony, to o tym, co stanie się z jego majątkiem decyduje prawo spadkowe. Dziedziczenie ustawowe, kierując się zapisami kodeksu, nie zawsze uwzględnia intencje zmarłego. Zwłaszcza gdy był on osobą samotną.
Zgon bez testamentu. Co dostanie małżonek?
Zgodnie z przepisami, w pierwszej kolejności dziedziczą dzieci i małżonek zmarłego w równych częściach. Oznacza to, że przy jednym dziecku wdowa/wdowiec i potomek otrzymają po połowie majątku. Przy dwójce dzieci, każda z trzech osób (mąż lub żona i dwoje dzieci) otrzyma po jednej trzeciej. Prawo chroni jednak małżonka. Jego udział nigdy nie może być mniejszy niż jedna czwarta całości spadku.
Gdy przy życiu pozostali ojciec i matka spadkodawcy, dzielenie wygląda następująco: jedna druga spadku trafia do wdowy/wdowca, jedna czwarta do każdego z rodziców, a jeżeli któryś z nich nie żyje, jego ćwierć jest przekazywana (po równo) rodzeństwu zmarłego. Rodzeństwo podzieli się połową schedy (a drugą połową małżonek), gdy rodzice osoby, której dorobek się dzieli, również nie żyją.
W wariancie, w którym rodzice żyją, ale nie ma ani potomstwa, ani małżonka, któremu przypadłby spadek z ustawy, całość należy się ojcu i matce. Jeśli któreś z nich zmarło, udział dziedziczy rodzeństwo. Gdyby brat lub siostra zmarli przed spadkodawcą, ich część przechodzi na ich dzieci.
Bezpotomna śmierć. Zyskać może Skarb Państwa
W dalszej kolejności pojawia się sytuacja, w której właściciel majątku nie miał zstępnych, małżonka, rodziców, rodzeństwa ani zstępnych rodzeństwa. Wówczas całość (po jednej czwartej) przypada dziadkom. Ich udział w spadku przechodzi na sukcesorów, czyli wujów, stryjów i ciotki spadkodawcy albo ich dzieci.
Na niemal samym końcu, zgodnie z dziedziczeniem ustawowym, są pasierbowie. Z kolei, jeśli krok po kroku wykluczono obecność spadkobierców, majątek jest dziedziczony przez gminę, w której mieściło się ostatnie miejsce zamieszkania zmarłego. Gdy adres nie jest możliwy do ustalenia, spadkiem dysponuje Skarb Państwa.
