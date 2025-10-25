Nie masz dzieci? Sprawdź, kto przejmie twój majątek po śmierci

Jeśli ktoś przed śmiercią nie pozostawi ostatniej woli lub testament zostanie unieważniony, to o tym, co stanie się z jego majątkiem decyduje prawo spadkowe. Dziedziczenie ustawowe, kierując się zapisami kodeksu, nie zawsze uwzględnia intencje zmarłego. Zwłaszcza gdy był on osobą samotną.

Zgon bez testamentu. Co dostanie małżonek?

Zgodnie z przepisami, w pierwszej kolejności dziedziczą dzieci i małżonek zmarłego w równych częściach. Oznacza to, że przy jednym dziecku wdowa/wdowiec i potomek otrzymają po połowie majątku. Przy dwójce dzieci, każda z trzech osób (mąż lub żona i dwoje dzieci) otrzyma po jednej trzeciej. Prawo chroni jednak małżonka. Jego udział nigdy nie może być mniejszy niż jedna czwarta całości spadku.

ZOBACZ: Takiego procesu w Polsce jeszcze nie było. Walka o wielkie pieniądze

Gdy przy życiu pozostali ojciec i matka spadkodawcy, dzielenie wygląda następująco: jedna druga spadku trafia do wdowy/wdowca, jedna czwarta do każdego z rodziców, a jeżeli któryś z nich nie żyje, jego ćwierć jest przekazywana (po równo) rodzeństwu zmarłego. Rodzeństwo podzieli się połową schedy (a drugą połową małżonek), gdy rodzice osoby, której dorobek się dzieli, również nie żyją.

W wariancie, w którym rodzice żyją, ale nie ma ani potomstwa, ani małżonka, któremu przypadłby spadek z ustawy, całość należy się ojcu i matce. Jeśli któreś z nich zmarło, udział dziedziczy rodzeństwo. Gdyby brat lub siostra zmarli przed spadkodawcą, ich część przechodzi na ich dzieci.

Bezpotomna śmierć. Zyskać może Skarb Państwa

W dalszej kolejności pojawia się sytuacja, w której właściciel majątku nie miał zstępnych, małżonka, rodziców, rodzeństwa ani zstępnych rodzeństwa. Wówczas całość (po jednej czwartej) przypada dziadkom. Ich udział w spadku przechodzi na sukcesorów, czyli wujów, stryjów i ciotki spadkodawcy albo ich dzieci.

ZOBACZ: Popularny lek dla dzieci pilnie znika z aptek. GIF podjął decyzję

Na niemal samym końcu, zgodnie z dziedziczeniem ustawowym, są pasierbowie. Z kolei, jeśli krok po kroku wykluczono obecność spadkobierców, majątek jest dziedziczony przez gminę, w której mieściło się ostatnie miejsce zamieszkania zmarłego. Gdy adres nie jest możliwy do ustalenia, spadkiem dysponuje Skarb Państwa.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

red. / polsatnews.pl