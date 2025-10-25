Lotnisko w Wilnie zamknięte. Balony z Białorusi naruszyły przestrzeń

Lotnisko w Wilnie zostało zamknięte w sobotę z powodu balonów meteorologicznych wlatujących w przestrzeń powietrzną z sąsiedniej Białorusi - poinformowało Narodowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. To już czwarte tego typu zakłócenie w tym miesiącu.

Ruch na lotnisku został zawieszony do godziny 2.

W sobotę w południe Litwa wznowiła ruch na granicy litewsko-białoruskiej, ponad 12 godzin po tym, jak w piątek balony meteorologiczne z przemycanymi papierosami z Białorusi wtargnęły w przestrzeń powietrzną Litwy, co sparaliżowało pracę lotnisk w Wilnie i Kownie.

Premier Litwy Inga Ruginene zapowiedziała, że w przypadku powtórzenia się incydentu z balonami rząd zamknie granicę z Białorusią.

Litwa. Balony przemytnicze naruszyły przestrzeń powietrzną

Poprzednie zdarzenie miało miejsce we wtorek wieczorem, gdy z powodu pojawienia się kilkudziesięciu balonów przemytniczych trzeba było zamknąć przestrzeń powietrzną nad lotniskiem w Wilnie i przekierować 12 lotów.

Następnego dnia litewskie władze oświadczyły, że był to największy jak do tej pory incydent z balonami naruszającymi litewską przestrzeń powietrzną.

