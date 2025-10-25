- Mam dziś wielkie uznanie dla pani Nowackiej i pana Szłapki, dla siebie też w jakimś sensie, bo w trójkę zdecydowaliśmy się na rzecz niełatwą. Kawał dorosłego życia poświęciliśmy nad pracę nad naszymi ideami. Dziś się jednoczymy, bo rozumiemy, że to, co nas łączy, jest o niebo ważniejsze niż to, co nas różni - podkreślił w swoim wystąpieniu Tusk.

Zaakcentował też przy tym wartość zjednoczenia, odwołując się jednocześnie do słów Jana Pawła II.

- Ludzie zjednoczeni są nie do pokonania. Nie chodzi o romantyczny idealizm, kochamy słowa naszego papieża "zło dobrem zwyciężaj" - ale polityka to praktyka codziennej walki (…). W polityce dla słabych nie ma litości, a ludzie dobrzy muszą być zjednoczeni (...). Jeśli Polacy są zjednoczeni to stać ich na rzeczy wielkie - mówił.

Donald Tusk ogłasza. "Nazywamy się Koalicja Obywatelska"

Podczas sobotniego wydarzenia premier potwierdził, że nowa formacja będzie nazywała Koalicja Obywatelska.

- Jak my się od dzisiaj nazywamy? My się nazywamy Koalicja Obywatelska, bo jako Koalicja Obywatelska wygrywaliśmy już wybory i wygramy następne. Niczego nie musimy wymyślać, żadnych sztuczek, tylko prawda, tylko siła, tylko dobro – oznajmił.

Wcześniej kilkukrotnie podkreślił, że chciałby powiedzieć "kilka słów prawdy", która "jest zagłuszana przez negatywne emocje, krzyki, wrzaski".

- Widzę poseł Filiks i Adamowicz - wiecie dobrze, co czuję gdy mówię o prawdzie (...).Sprzeciwiajmy się złu - właśnie po to tutaj jesteśmy. Nie pozwólmy, aby Polskę znowu ogarnęła fala pogardy i nienawiści - zaapelował.

Szef polskiego rządu wspomniał również wybory parlamentarne 2023 r., które doprowadziły jego obóz do władzy, podkreślając, że wówczas udało się "nazwać rzeczy po imieniu". - Udało nam się zjednoczyć wielu ludzi. Ci, którzy stają po stronie dobra, nie muszą być bezsilni - stwierdził.

Nie zabrakło też nawiązania do odbywającej się równolegle konwencji PiS w Katowicach i słów Jarosława Kaczyńskiego, który jako zagrożenie wskazał Niemcy i Francję.

- Można by sądzić, że gdyby PiS odzyskał władzę, to fortyfikacje, setki kamer, tysiące żołnierzy i funkcjonariuszy straży granicznej chcieliby postawić na granicy Polski z resztą Europy. Na zachodzie, a nie na wschodzie - oznajmił.

Donald Tusk oświadczył również, że przed Polską jest "złota dekada". - To jest dekada, która pokazuje największe szanse w naszej historii i równocześnie być może największe zagrożenia w naszej historii. Dlatego uwierzcie w to, wy jesteście od tego, żeby była naznaczona wyłącznie spełnionymi marzeniami i zrealizowanymi szansami - wskazał.

Barbara Nowacka: Połączyła nas miłość do Polski

Po Donaldzie Tusku głos zabrała szefowa Inicjatywy Polskiej Barbara Nowacka, która podkreśliła, że dziś ugrupowania łączą siły, ale nie tylko w sensie formalnym.

- Cieszę się, że dziś wszyscy w Koalicji Obywatelskiej mówimy jednym głosem, bez kompromisów. Przecież tak wiele innych spraw nas połączyło, połączyła nas miłość do Polski - mówiła.

- Wiele innych spraw nas połączyło. Polska, która szanuje każdą i każdego, bez względu na wybory, na sytuację życiową czy sytuację materialną. Bo nie jest, wbrew temu, co pokazywał przez lata PiS, polską tradycją klękać przed biskupem. Polską tradycją jest podnosić dumnie głowę i szanować każdą osobę, bez względu na jej wiarę lub brak. To jest świeckie państwo - zadeklarowała.

Z kolei przewodniczący dotychczasowej Nowoczesnej, Adam Szłapka, zwrócił uwagę na to, jak Polska zmieniła się od czasu wstąpienia do Unii Europejskiej. - Nie tylko dołączyliśmy do świata Zachodu. Dzisiaj UE mówi coraz częściej naszym językiem - zaznaczył.

Rzecznik rządu mówił także o marzeniach i tym, że stawką jest dziś ich realizacja oraz to, czy rzeczywistość zbudowana przez pokolenia zostanie utrzymana.

- Osiem lat PiS-u to był zamach Kaczyńskiego na Polskę. Na naszą demokrację, na nasze instytucje, na nasze marzenia. On próbował to wszystko zniszczyć. I my jesteśmy po to, żeby nie pozwolić tego zniszczyć - powiedział.

Konwencja zjednoczeniowa PO, Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej

Do zjednoczenia Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej miało dojść wczesną jesienią, jednak sprawę opóźniły wydarzenia w kraju oraz negocjacje na szczeblu regionalnym. Ostatecznie "zielone światło" dla połączenia dał w ubiegłym tygodniu zarząd PO, który ponownie zebrał się w piątek.

O połączeniu partnerów mówił niedawno w "Gościu Wydarzeń" europoseł KO Michał Szczerba, który zapowiedział, że zjednoczenie będzie początkiem "bardzo konsekwentnego marszu w kierunku roku 2027", kiedy to odbędą się kolejne wybory parlamentarne.

- Nowi ludzie w polityce znajdą miejsce w nowej formacji politycznej Donalda Tuska – oznajmił.

Jednocześnie Szczerba wyraził przekonanie, że "priorytety, które wskazuje premier, absolutnie przekonają społeczeństwo, Polki i Polaków, że ten rząd, koalicja i formacja, która na nowo się będzie otwierać, będzie zwycięska" w wyborach za dwa lata.

Nowa formacja w polskiej polityce. Na czele Donald Tusk

Po tym, jak partia Donalda Tuska dokona zmian w statucie, nowe ugrupowanie wybierze swoje władze na wszystkich szczeblach. Sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński przekazał, że wybory najpewniej odbędą się w ciągu miesiąca od konwencji zjednoczeniowej.

Z informacji PAP wynika, że ostatnim elementem cyklu wyborczego będzie wybór zarządu nowego ugrupowania, do którego prawdopodobnie dojdzie 24 stycznia w gdańskiej Hali Olivia. Data i miejsce są symboliczne – to właśnie tam w 2001 r. odbył się zjazd, na którym Tusk, Maciej Płażyński i Andrzej Olechowski założyli PO.

Sobotnia konwencja krajowa będzie miała swoją programową kontynuację w niedzielę, kiedy to politycy KO oraz eksperci spotkają się w Centrum Nauki Kopernik, gdzie pod hasłem "Demokracja równych szans" będą dyskutować o wyzwaniach m.in. w dziedzinie konkurencyjności gospodarki czy energetyki jądrowej.

