- Myślę, że Rosja, USA i Ukraina właściwie są dosyć blisko rozwiązania dyplomatycznego. To duży krok ze strony prezydenta (Ukrainy Wołodymyra – red.) Zełenskiego, że już przyznaje, że chodzi o linie frontu - podkreślił Dmitrijew w wywiadzie, którego udzielił telewizji CNN.

Jak wyjaśnił, dotychczas Zełenski utrzymywał, iż "Rosja powinna całkowicie opuścić" terytorium Ukrainy. - Więc właściwie myślę, że jesteśmy dosyć blisko dyplomatycznego rozwiązania, które można wypracować - kontynuował. Nie sprecyzował, co miał na myśli.

Wojna w Ukrainie dobiega końca? Niejasna zapowiedź wysłannika Putina

Doradca ekonomiczny Władimira Putina i szef Rosyjskiego Funduszu Inwestycji Bezpośrednich (RDIF) wypowiedział się także na temat sankcji nałożonych przez USA na Rosnieft, Łukoil i ich spółki zależne, o czym szerzej dyskutować ma w sobotę z przedstawicielami amerykańskich władz. Według niego restrykcje te nie będą miały dużego wpływu na rosyjską gospodarkę.

- Nie sądzimy, że te sankcje będą miały duży wpływ na rosyjską gospodarkę, bo ceny ropy na świecie wzrosną, a Rosja będzie sprzedawać mniej ropy, ale po wyższej cenie – stwierdził.

Dodał także, że spotkanie przywódców USA i Rosji odbędzie się, lecz "najpewniej w późniejszym terminie". Przypomnijmy, że w środę Donald Trump odwołał szczyt w Budapeszcie, motywując to brakiem zainteresowania po stronie Rosji rozmowami ws. zawieszenia broni w Ukrainie.

