W najbliższych dniach nad Polską przeważać będzie zachmurzenie ze spodziewanymi przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem i wiatrem do 70 km/h – poinformował synoptyk IMGW Michał Folwarski.

Polska będzie pod wpływem niżu przemieszczającego się znad Danii w rejon zachodniego Bałtyku. Z zachodu na wschód kraju wędrować będzie zatoka tego niżu z frontem okluzji, a po południu nad województwa zachodnie nasunie się kolejna zatoka. Będzie napływać chłodne powietrze polarne morskie znad Atlantyku.

Pogoda na weekend 25-26 października

Przez resztę dnia, w sobotę na przeważającym obszarze kraju wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna będzie niska. Najchłodniej, 8 st. C, będzie na północnym wschodzie - na Suwalszczyźnie, natomiast najcieplej, do 13 st. C, lokalnie na południu kraju. Wiatr będzie umiarkowany i porywisty, głównie z kierunku południowo-zachodniego. Najsilniejsze porywy, do około 60 km/h, prognozowane są w rejonach podgórskich oraz nad samym morzem.

W nocy z soboty na niedzielę nadal utrzyma się duże zachmurzenie i przelotne opady deszczu. Termometry wskażą od 3 st. C, 4 st. C na północnym wschodzie, do 6 st. C, 7 st. C na zachodzie i południu. Najcieplej będzie na Helu, gdzie temperatura może osiągnąć 9 st. C. Wiatr nadal będzie umiarkowany i porywisty, z porywami do 60 km/h w rejonie wybrzeża.

Niedziela zapowiada się bardzo podobnie do soboty, z przewagą chmur i przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 st. C, 9 st. C na północy kraju do 13 st. C lokalnie na południu. Wiatr pozostanie porywisty, ale spodziewane jest jego nasilenie w zachodniej i południowo-zachodniej części kraju, gdzie punktowo porywy mogą osiągnąć do 70 km/h. Wiatr będzie wiał z kierunku południowo-zachodniego.

Prognoza pogody. Ostrzeżenia IMGW

IMGW wydało ostrzeżenie I stopnia przed silnym wiatrem dla północno-wschodniej części województwa zachodnio-pomorskiego i północno-zachodniej części województwa pomorskiego. Na tych terenach prognozowany jest silny wiatr o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, z południowego zachodu. Ostrzeżenia będą obowiązywały w niedzielę od godz. 2:00 do godz. 8:00 rano.

Noc z niedzieli na poniedziałek przyniesie kontynuację pochmurnej, deszczowej i silnie wietrznej pogody. Wiatr, zwłaszcza na wybrzeżu, nadal może w porywach osiągać do 70 km/h. W rejonach podgórskich mogą wystąpić przelotnie opady deszczu ze śniegiem. Temperatury minimalne utrzymają się w przedziale od 3 st. C do 5 st. C, z najcieplejszym wybrzeżem, gdzie termometry wskażą do 7 st. C. Wiatr będzie przeważnie południowo-zachodni.

an / PAP