W południe w Warszawie rozpoczęła się konwencja krajowa PO, podczas której jako pierwszy głos zabrał premier Donald Tusk. - Chcę powiedzieć kilka słów prawdy, o co nam chodzi. Prawdy, która bywa zagłuszana - powiedział.

Wydarzenie zostało zorganizowane, aby potwierdzić zjednoczenie trzech partii pod jedną nazwą i logotypem.

- Mam dziś wielkie uznanie dla pani Nowackiej i pana Szłapki, dla siebie też w jakimś sensie, bo w trójkę zdecydowaliśmy się na rzecz niełatwą. Kawał dorosłego życia poświęciliśmy na pracę nad naszymi ideami. Dziś się jednoczymy, bo rozumiemy, że to, co nas łączy, jest o niebo ważniejsze niż to, co nas różni - mówił o przewodniczących ugrupowań.

Kaczyński skrytykował konwencję Platformy Obywatelskiej

Na platformie X konwencję PO skomentował prezes PiS Jarosław Kaczyński. "Prawo i Sprawiedliwość chce zmieniać Polskę na lepsze, aby poprawiać warunki życia Polaków, a Platforma Obywatelska zmienia nazwę, chcąc propagandowo poprawić słupki w sondażach. My o Polsce, oni o sobie" - napisał na platformie X.

ZOBACZ: Koniec Platformy Obywatelskiej, premier ogłasza. "Rzecz niełatwa"

"Rusza drugi dzień debat na temat przyszłego programu Prawa i Sprawiedliwości. My, gdy coś mówimy, to robimy. Z ich obietnic nic nie wynika. Po pierwsze wiarygodność" - dodał.

Prawo i Sprawiedliwość chce zmieniać Polskę na lepsze, aby poprawiać warunki życia Polaków, a Platforma Obywatelska zmienia nazwę, chcąc propagandowo poprawić słupki w sondażach. My o Polsce, oni o sobie. Rusza drugi dzień debat na temat przyszłego programu Prawa i… — Jarosław Kaczyński (@OficjalnyJK) October 25, 2025

Polityczna sobota. Konwencje dwóch największych partii

Równolegle z konwencją krajową Platformy Obywatelskiej trwa konwencja PiS w Katowicach, która rozpoczęła się w piątek. Dwudniowy program zatytułowano hasłem "Myśląc: Polska".

ZOBACZ: "Wariat albo ruski agent". Donald Tusk o słowach Jarosława Kaczyńskiego

"Podczas gdy jedni zajmują się sami sobą, w(y)prowadzając sztandary, a przy tym pracują ledwie na 31 proc., my ruszamy pełną parą z Konwencją 'Myśląc Polska'. Szeroka dyskusja fachowców, ekspertów, polityków i obywateli. To początek procesu tworzenia naszego programu. Trzeba mieć plan. Trzeba mieć cel. Bez celu nie ma zwycięstwa, a bez planu nie ma rządzenia. Zapraszam wszystkich zainteresowanych do Katowic. Wspólnie budujmy rozwój, nowoczesność i pomyślność Polski" - napisał w piątek rano Jarosław Kaczyński.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni